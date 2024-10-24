Лавров второй раз за день оконфузился на саммите БРИКС (ВИДЕО)

Во время саммита БРИКС в Казани министр иностранных дел России Сергей Лавров оказался в центре внимания из-за нескольких курьезных ситуаций, вызвавших шквал шуток и мемов в сети. Сначала Лавров не сдержал своих эмоций, когда ему наступили на ногу, что сразу стало предметом обсуждения в соцсетях.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Впоследствии появилось видео, на котором Лавров извлекает что-то из своей ноздри и внимательно это рассматривает. Этот момент был снят во время выступления президента Владимира Путина, и сцена прошла прямо на глазах международных гостей, в частности президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пользователи соцсетей сразу обратили внимание на то, что подобное поведение от главного дипломата страны, который должен досконально знать дипломатический протокол, выглядит крайне неловким. Также в комментариях часто упоминали российскую сеть общепита, заменившую McDonald's после его выхода из России, намекая на то, что и замена "дипломатической элиты" выглядит не лучше.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что на саммите БРИКС Лавров и Путин оконфузились. Во время проходящего в Казани саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступили на ногу, и при этом никто не извинился. Соответствующее видео инцидента было опубликовано в российских пабликах, где оно уже стало объектом насмешек. Пользователи сети обратили внимание на реакцию самого Лаврова, который не смог скрыть своих эмоций, поняв, что произошло. Ситуация вызвала еще больше комментариев, когда сидевший рядом с Лавровым помощник президента России Юрий Ушаков заметил событие и засмеялся.