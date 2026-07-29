Лавров выдал маразматическое заявление о "божественном назначении" Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что приход Владимира Путина к власти был якобы результатом "божественного замысла". По словам главы российского МИД, именно в самый сложный для страны момент "помощь сверху" позволила сохранить Россию.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Выступая с речью, Лавров упомянул о событиях конца 1999 года, когда первый президент РФ Борис Ельцин досрочно сложил полномочия и передал власть тогдашнему премьер-министру Владимиру Путину.

"То, что Борис Николаевич Ельцин нашел в себе мужество передать власть досрочно, и то, что он передал ее человеку, который единственный на тот момент смог сохранить Россию, означает, что Россия таки "мечена" Богом", — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что на момент прихода Путина к власти ситуация в стране была критической, а когда "очень тяжело", России "помогают сверху".

Подобные заявления не в первый раз звучат из российской политической и религиозной среды. Ранее режиссер Никита Михалков утверждал, что еще более двух десятилетий назад Путин говорил ему об особой миссии, возложенной на него Богом.

"Мы с ним разговаривали, и он мне сказал: "Представь себе, кто я был и кем я стал. Неужели это сделал Господь для того, чтобы я доел то, что не успели доесть другие?", — сказал Михалков.

В 2025 году патриарх Кирилл также заявлял, что россияне должны благодарить Бога за Путина и "благополучное время". Сам Путин не раз говорил о своей уверенности в правильности избранного пути и заявлял, что Россия "непосредственно руководствуется Богом".

Владимир Путин возглавил Россию 31 декабря 1999 после отставки Бориса Ельцина. После внесения изменений в Конституцию РФ он получил возможность оставаться формальным президентом до 2036 года.

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