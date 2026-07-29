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Slava Kot
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що прихід Володимира Путіна до влади був нібито результатом "божественного задуму". За словами очільника російського МЗС, саме в найскладніший для країни момент "допомога згори" дозволила зберегти Росію.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Виступаючи з промовою, Лавров згадав події кінця 1999 року, коли перший президент РФ Борис Єльцин достроково склав повноваження і передав владу тодішньому прем'єр-міністру Володимиру Путіну.
Очільник МЗС РФ також додав, що на момент приходу Путіна до влади ситуація в країні була критичною, а коли "дуже важко", Росії "допомагають згори".
Подібні заяви не вперше звучать з російського політичного та релігійного середовища. Раніше режисер Микита Міхалков стверджував, що ще понад два десятиліття тому Путін говорив йому про особливу місію, покладену на нього Богом.
У 2025 році патріарх Кирило також заявляв, що росіяни мають дякувати Богові за Путіна та "благополучний час". Сам Путін неодноразово говорив про свою впевненість у правильності обраного шляху та заявляв, що Росія "безпосередньо керується Богом".
Володимир Путін очолив Росію 31 грудня 1999 року після відставки Бориса Єльцина. Після внесення змін до Конституції РФ він отримав можливість залишатися формальним президентом до 2036 року.