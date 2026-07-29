Лавров видав маразматичну заяву про "божественне призначення" Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що прихід Володимира Путіна до влади був нібито результатом "божественного задуму". За словами очільника російського МЗС, саме в найскладніший для країни момент "допомога згори" дозволила зберегти Росію.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Виступаючи з промовою, Лавров згадав події кінця 1999 року, коли перший президент РФ Борис Єльцин достроково склав повноваження і передав владу тодішньому прем'єр-міністру Володимиру Путіну.

"Те, що Борис Миколайович Єльцин знайшов у собі мужність передати владу достроково, і те, що він передав її людині, яка єдина на той момент змогла зберегти Росію, означає, що Росія таки "мічена" Богом", — заявив Лавров.

Очільник МЗС РФ також додав, що на момент приходу Путіна до влади ситуація в країні була критичною, а коли "дуже важко", Росії "допомагають згори".

Подібні заяви не вперше звучать з російського політичного та релігійного середовища. Раніше режисер Микита Міхалков стверджував, що ще понад два десятиліття тому Путін говорив йому про особливу місію, покладену на нього Богом.

"Ми з ним розмовляли, і він мені сказав: "Уяви собі, хто я був і ким я став. Невже Господь це зробив для того, щоб я доїв те, що не встигли доїсти інші?", — сказав Міхалков.

У 2025 році патріарх Кирило також заявляв, що росіяни мають дякувати Богові за Путіна та "благополучний час". Сам Путін неодноразово говорив про свою впевненість у правильності обраного шляху та заявляв, що Росія "безпосередньо керується Богом".

Володимир Путін очолив Росію 31 грудня 1999 року після відставки Бориса Єльцина. Після внесення змін до Конституції РФ він отримав можливість залишатися формальним президентом до 2036 року.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що теолог пояснив, чи чує Бог молитви Путіна