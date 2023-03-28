Лавров выдал новое циничное заявление об "освобождении" украинцев

Российские власти начали оправдывать военное вторжение в Украину как причину защиты людей, говорящих на русском языке.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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Как они передают, глава российского МИД Лавров, отвечая на вопрос, сказал, что вооруженные силы РФ проводят "спецоперацию", чтобы защитить "русскоговорящих".

“Россия проводит специальную военную операцию для защиты тех русских и русскоязычных людей, которых Украина порабощает, нарушая все международные нормы. Россия хочет освободить этих людей от какой-либо угрозы их жизни, традициям и семьям”, — подчеркнул российский министр.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лавров призывает быть честными и справедливыми. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз выразил свою наглость, заявив, что "на Западе все громче звучат призывы к "расчленению" России". Министр МИД РФ Сергей Лавров выступил во время торжества ко Дню дипломата, который отмечают в России. Лавров в очередной раз в ходе разговора обвинил страны мероприятия, заявив, что они хотят контролировать международный порядок. Пока Россия атакует Украину на востоке и юге, а также использует массовые запуски ракет для ударов по всей стране, Лавров заявил, что Запад планирует расчленить РФ. Далее российский дипломат утверждает, что Россия готова выстраивать дипломатические отношения на честных и справедливых условиях. Несмотря на такие заявления Лаврова о честных отношениях, Россия запустила несколько десятков ракет по территории Украины, но министр МИД РФ Сергей Лавров не считает это и призывает быть честными и справедливыми в соответствии с требованиями Устава ООН.