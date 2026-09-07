Россия не намерена соглашаться на международные договоренности, если в них отсутствует баланс интересов сторон. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами и преподавателями МГИМО.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам российского министра, Москва рассматривает переговоры прежде всего с точки зрения практической выгоды и учета интересов всех участников.

"Всегда, когда мы с кем-то договариваемся, это бывает на основе прагматизма. Без баланса интересов мы ни на какие договоренности не идем", — заявил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства не уточнил, какие именно интересы Москва считает обязательными для учета при заключении будущих соглашений. При этом его заявление прозвучало на фоне продолжающихся международных дискуссий вокруг войны России против Украины и возможных дипломатических вариантов ее завершения.

Лавров также затронул тему эмоциональной составляющей российской дипломатии. По его словам, в отношениях с другими странами Москва способна проявлять эмоции, связывая это с особенностями национального характера.

Министр заявил, что россиянам близки сказки, басни и литература, которая учит человечности.

При этом основной акцент Лавров сделал именно на прагматическом подходе. Фактически его заявление означает, что Москва не рассматривает односторонние уступки как приемлемую основу для международных соглашений.

Формулировка о "балансе интересов" регулярно используется российскими властями в международной риторике. В Кремле при этом настаивают, что любые будущие договоренности должны учитывать требования России.

Таким образом, заявление Лаврова стало очередным сигналом о позиции Москвы: Россия декларирует готовность обсуждать соглашения, но связывает их с обязательным учетом собственных интересов и не обещает идти на компромиссы в одностороннем порядке.

Читайте также на портале "Комментарии" — даже падение Донбасса не остановит войну: в США раскрыли другие цели Путина.



