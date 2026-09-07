Лавров висунув умову Росії для будь-яких домовленостей

Росія не має наміру погоджуватися на міжнародні домовленості, якщо у них немає балансу інтересів сторін. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі зі студентами та викладачами МДІМВ.

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами російського міністра, Москва розглядає переговори насамперед з погляду практичної вигоди та врахування інтересів усіх учасників.

"Завжди коли ми з кимось домовляємося, це буває на основі прагматизму. Без балансу інтересів ми на жодні домовленості не йдемо", — заявив Сергій Лавров.

Глава російського зовнішньополітичного відомства не уточнив, які саме інтереси Москва вважає обов'язковими для обліку під час укладання майбутніх угод. При цьому його заява прозвучала на тлі міжнародних дискусій навколо війни Росії проти України і можливих дипломатичних варіантів її завершення.

Лавров також торкнувся теми емоційної складової російської дипломатії. За його словами, у відносинах з іншими країнами Москва здатна виявляти емоції, пов'язуючи це з особливостями національного характеру.

Міністр заявив, що росіянам близькі казки, байки та література, яка вчить людяності.

При цьому основний наголос Лавров зробив саме на прагматичному підході. Фактично, його заява означає, що Москва не розглядає односторонні поступки як прийнятну основу для міжнародних угод.

Формулювання про "баланс інтересів" регулярно використовується російською владою у міжнародній риториці. У Кремлі при цьому наполягають, що будь-які майбутні домовленості мають враховувати вимоги Росії.

Таким чином, заява Лаврова стала черговим сигналом про позицію Москви: Росія декларує готовність обговорювати угоди, але пов'язує їх із обов'язковим врахуванням власних інтересів і не обіцяє йти на компроміси в односторонньому порядку.

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