logo_ukra

BTC/USD

79359

ETH/USD

2489.35

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

51.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Росія Лавров висунув умову Росії для будь-яких домовленостей
commentss НОВИНИ Всі новини

Лавров висунув умову Росії для будь-яких домовленостей

Глава МЗС РФ заявив, що Москва готова до прагматичних угод, але не має наміру укладати угоди, які не враховують російські інтереси

7 вересня 2026, 13:17
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Росія не має наміру погоджуватися на міжнародні домовленості, якщо у них немає балансу інтересів сторін. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров під час зустрічі зі студентами та викладачами МДІМВ.

Лавров висунув умову Росії для будь-яких домовленостей

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами російського міністра, Москва розглядає переговори насамперед з погляду практичної вигоди та врахування інтересів усіх учасників.

"Завжди коли ми з кимось домовляємося, це буває на основі прагматизму. Без балансу інтересів ми на жодні домовленості не йдемо", — заявив Сергій Лавров.

Глава російського зовнішньополітичного відомства не уточнив, які саме інтереси Москва вважає обов'язковими для обліку під час укладання майбутніх угод. При цьому його заява прозвучала на тлі міжнародних дискусій навколо війни Росії проти України і можливих дипломатичних варіантів її завершення.

Лавров також торкнувся теми емоційної складової російської дипломатії. За його словами, у відносинах з іншими країнами Москва здатна виявляти емоції, пов'язуючи це з особливостями національного характеру.

Міністр заявив, що росіянам близькі казки, байки та література, яка вчить людяності.

При цьому основний наголос Лавров зробив саме на прагматичному підході. Фактично, його заява означає, що Москва не розглядає односторонні поступки як прийнятну основу для міжнародних угод.

Формулювання про "баланс інтересів" регулярно використовується російською владою у міжнародній риториці. У Кремлі при цьому наполягають, що будь-які майбутні домовленості мають враховувати вимоги Росії.

Таким чином, заява Лаврова стала черговим сигналом про позицію Москви: Росія декларує готовність обговорювати угоди, але пов'язує їх із обов'язковим врахуванням власних інтересів і не обіцяє йти на компроміси в односторонньому порядку.

Читайте також на порталі "Коментарі" – навіть падіння Донбасу не зупинить війну: у США розкрили інші цілі Путіна.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини