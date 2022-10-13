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Лавров высказался о результате резолюции ООН по непризнанию аннексии украинских областей со стороны РФ

Очередное заявление российского политика, которое идет в разрез с международным мнением.

сегодня, 12:59 comments1107
Автор:

Slava Kot
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался о результате резолюции ООН о непризнании аннексированных украинских территорий РФ. Российский чиновник заявил, что такое голосование является антироссийским. Об этом сообщает портал R euters со ссылкой на российские источники.

Лавров высказался о результате резолюции ООН по непризнанию аннексии украинских областей со стороны РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

12 октября Организация Объединенных Наций провела голосование по аннексии четырех украинских областей. По результатам оказалось, что большинство, а именно 143 страны считают аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей незаконным решением. 35 стран воздержались от принятия решения, а еще пять стран проголосовали против резолюции.

Проголосовавшие против – это сама Российская Федерация и ее ближайшие союзники: Беларусь, Северная Корея, Сирия и Никарагуа.

Саму резолюцию разработали почти 70 стран. В нем говорится, что нельзя признавать результаты референдумов, а изменения какого-либо статуса украинских областей. Также в документе говорится, что Россия должна отменять аннексию Украины.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что такие действия со стороны других стран антироссийские. Кроме того, российский дипломат считает, что резолюция была принята с помощью "дипломатического террора".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах резолюции ООН о непризнании российской аннексией украинских территорий. Также на результат голосования отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали о преемнике Путина. О том, каким он будет высказался бывший глава британской разведки MI6.



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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/russias-lavrov-calls-un-resolution-condemning-ukraine-annexation-anti-russian-2022-10-13/
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