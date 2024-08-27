logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Лавров выставил требование для переговоров: от чего должен отказаться Киев
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров выставил требование для переговоров: от чего должен отказаться Киев

Россия готова к переговорам, если Украина откажется от «формулы мира» Зеленского

сегодня, 15:37
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, если западные страны заинтересованы в урегулировании конфликта в Украине, то для этого необходимо сесть за стол переговоров и общаться по-честному, без "формул Зеленского". Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Йемена.

Лавров выставил требование для переговоров: от чего должен отказаться Киев

Сергей Лавров

"Если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы страдают, то нужно садиться за стол переговоров", – сказал российский дипломат.

В частности, Лавров подчеркнул, что в этом случае нужно будет общаться спокойно и без "бумажек" в руке под названием "формула Зеленского".

Кроме того, глава МИД страны-агрессора подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин заявлял, что российская сторона была к этому готова.

"Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Посмотрим, они должны сделать выводы", — заявил глава МИД РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Катаре между украинскими и российскими представителями состоялась. По его словам, она прошла в формате онлайн. Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" ответил на вопросы, касающиеся энергетических переговоров в Катаре. По информации западных СМИ, Украина и Россия пытались договориться прекратить удары по энергетическим объектам на территории обеих стран, однако встреча якобы была сорвана из-за боев в Курской области. "Она не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", – сказал Зеленский. По словам президента, наступление Украины на Курскую область не связано с пунктами формулы мира, а является попыткой заставить Россию начать мирные переговоры на условиях Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/27/23785483.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости