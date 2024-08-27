Как заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров, если западные страны заинтересованы в урегулировании конфликта в Украине, то для этого необходимо сесть за стол переговоров и общаться по-честному, без "формул Зеленского". Об этом он заявил по итогам встречи с главой МИД Йемена.

Сергей Лавров

"Если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы страдают, то нужно садиться за стол переговоров", – сказал российский дипломат.

В частности, Лавров подчеркнул, что в этом случае нужно будет общаться спокойно и без "бумажек" в руке под названием "формула Зеленского".

Кроме того, глава МИД страны-агрессора подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин заявлял, что российская сторона была к этому готова.

"Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Посмотрим, они должны сделать выводы", — заявил глава МИД РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в Катаре между украинскими и российскими представителями состоялась. По его словам, она прошла в формате онлайн. Владимир Зеленский во время форума "Украина 2024. Независимость" ответил на вопросы, касающиеся энергетических переговоров в Катаре. По информации западных СМИ, Украина и Россия пытались договориться прекратить удары по энергетическим объектам на территории обеих стран, однако встреча якобы была сорвана из-за боев в Курской области. "Она не сорвалась, она была проведена в формате онлайн", – сказал Зеленский. По словам президента, наступление Украины на Курскую область не связано с пунктами формулы мира, а является попыткой заставить Россию начать мирные переговоры на условиях Украины.



