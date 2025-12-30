В Кремле заявили, что считают украинские власти легитимными для подписания мирных договоренностей только после проведения выборов. В Москве также утверждают, что якобы такую же позицию разделяет президент США Дональд Трамп.

Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российскому агентству.

Глава российского МИД заявил, что в Москве убеждены: полномочия действующего президента Украины якобы уже завершились, а потому право на заключение мирных соглашений должно быть подтверждено путем "честного волеизъявления". По словам Лаврова, в Вашингтоне, мол, все больше склоняются к аналогичному мнению о необходимости выборов в Украине.

"Москва видит, что Вашингтон придерживается точки зрения, похожей на российскую относительно необходимости выборов в Украине в свете окончания полномочий Зеленского", — сказал Лавров.

Также в Кремле настаивают, что возможность участия в выборах должны получить и граждане Украины, которые находятся на территории России. При этом в Москве заявляют, что сам процесс голосования не должен использоваться как основание для прекращения боевых действий для перевооружения украинских сил.

Отдельно Лавров снова озвучил требование Кремля относительно так называемого "признания территориальных реалий", имея в виду аннексированный Крым и временно оккупированные регионы Украины, которые Россия незаконно объявила частью своей территории.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами. По словам Лаврова, цитируемого российскими пропагандистами, в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ. Глава МИД РФ сообщил о якобы уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".