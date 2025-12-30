Лавров виставив Україні ще одну вимогу, яку підтримує Трамп

У Кремлі заявили, що вважають українську владу легітимною для підписання мирних домовленостей лише після проведення виборів. У Москві також стверджують, що нібито таку ж позицію поділяє президент США Дональд Трамп.

Сергій Лавров (фото з відкритих джерел)

Про це повідомив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв’ю російському агентству.

Глава російського МЗС заявив, що в Москві переконані: повноваження чинного президента України нібито вже завершилися, а тому право на укладання мирних угод має бути підтверджене шляхом “чесного волевиявлення”. За словами Лаврова, у Вашингтоні, мовляв, дедалі більше схиляються до аналогічної думки щодо необхідності виборів в Україні.

“Москва бачить, що Вашингтон дотримується точки зору, яка схожа на російську щодо необхідності виборів в Україні у світлі закінчення повноважень Зеленського”, – сказав Лавров.

Також у Кремлі наполягають, що можливість участі у виборах повинні отримати й громадяни України, які наразі перебувають на території Росії. При цьому в Москві заявляють, що сам процес голосування не має використовуватися як підстава для припинення бойових дій з метою переозброєння українських сил.

Окремо Лавров знову озвучив вимогу Кремля щодо так званого “визнання територіальних реалій”, маючи на увазі анексований Крим та тимчасово окуповані регіони України, які Росія незаконно оголосила частиною своєї території.

