Европейский Союз вместе с НАТО сегодня заняты тем, что формируют коалицию для войны с Россией. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет российской пропагандистское издание "РИА Новости".

Сергей Лавров. Фото: GETTY IMAGES

При этом Лавров сравнил союз ЕС и НАТО с гитлеровской Германией. Сергей Лавров отметил, что Москва практически не надеется на то, что русофобия, которой якобы заражен Европейский Союз куда-то исчезнет, но этот путь, который европейцы сами же и выбрали.

Сергей Лавров напомнил, что, когда началась Вторая мировая война, Гитлер путался вокруг себя объединить значительную часть европейских стран. Всё это делалось для того, чтобы начать войну против СССР. Сейчас похожая картина. Есть Европейский Союз и НАТО, которые фактически формируют коалицию для борьбы, а по большому счёту для войны с Россией.

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосётся или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали", — отметил Лавров.

Стоит отметить, что это не первый раз, как главный российский дипломат искажает исторические события. В мае Лавров сравнил украинского президента Зеленского с Гитлером, чем обидел Израиль. Тогда лично Путину пришлось извиняться перед властями Израиля за слова Лаврова о президенте с "еврейской кровью".

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