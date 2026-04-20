Лавров заговорил о создании в Европе нового военного блока с участием Украины

Глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров во время выступления на заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ озвучил ряд заявлений по трансформации архитектуры безопасности в Европе и мире. По его мнению, нынешние внутренние проблемы Североатлантического альянса подталкивают европейские страны к поиску альтернативных форматов обороны.

По словам Лаврова, "из-за кризиса в НАТО в Европе все чаще говорят о необходимости нового военного блока, в который войдет и Украина".

Кроме прогнозов относительно новых альянсов, министр отметил необходимость укрепления ОДКБ в ответ на вызовы в регионе. Он подчеркнул, что организация не планирует отступать от основ международного права, даже несмотря на "политику силы" со стороны Запада.

"Угрозы в Евразии существенно нарастают, это требует дополнительных усилий от ОДКБ", — отметил он, добавив, что нестабильность на Ближнем Востоке также может отозваться в зоне ответственности блока.

Отдельное внимание Лавров уделил палестинскому вопросу, выразив скепсис по поводу мирного урегулирования. Он отметил, что "шансов на создание Палестинского государства становится все меньше", и этот фактор будет напрямую влиять на общую ситуацию в евразийском пространстве.

