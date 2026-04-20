Лавров заговорив про створення у Європі нового військового блоку за участю України
Лавров заговорив про створення у Європі нового військового блоку за участю України

Від України до Палестини: головні тези Лаврова на засіданні Парламентської асамблеї ОДКБ

20 квітня 2026, 16:25
Недилько Ксения

Очільник російського дипломатичного відомства Сергій Лавров під час виступу на засіданні Ради Парламентської асамблеї ОДКБ озвучив низку заяв щодо трансформації безпекової архітектури в Європі та світі. На його думку, нинішні внутрішні проблеми Північноатлантичного альянсу підштовхують європейські країни до пошуку альтернативних форматів оборони.

За словами Лаврова, "через кризу в НАТО в Європі все частіше говорять про необхідність нового військового блоку, до якого увійде і Україна".

Окрім прогнозів щодо нових альянсів, міністр наголосив на необхідності зміцнення ОДКБ у відповідь на виклики в регіоні. Він підкреслив, що організація не планує відступати від засад міжнародного права, навіть попри "політику сили" з боку Заходу.

"Загрози в Євразії суттєво наростають, це вимагає додаткових зусиль від ОДКБ", — зауважив він, додавши, що нестабільність на Близькому Сході також може відгукнутися в зоні відповідальності блоку.

Окрему увагу Лавров приділив палестинському питанню, висловивши скепсис щодо мирного врегулювання. Він зазначив, що "шансів на створення Палестинської держави стає все менше", і цей фактор безпосередньо впливатиме на загальну безпекову ситуацію в євразійському просторі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що ставлення українців до євроатлантичної інтеграції дещо погіршилося, проте загалом залишається стійко позитивним. Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова на замовлення Київський безпековий форум на початку квітня.                                                  



