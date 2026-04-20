Лавров заговорив про створення у Європі нового військового блоку за участю України

Очільник російського дипломатичного відомства Сергій Лавров під час виступу на засіданні Ради Парламентської асамблеї ОДКБ озвучив низку заяв щодо трансформації безпекової архітектури в Європі та світі. На його думку, нинішні внутрішні проблеми Північноатлантичного альянсу підштовхують європейські країни до пошуку альтернативних форматів оборони.

За словами Лаврова, "через кризу в НАТО в Європі все частіше говорять про необхідність нового військового блоку, до якого увійде і Україна".

Окрім прогнозів щодо нових альянсів, міністр наголосив на необхідності зміцнення ОДКБ у відповідь на виклики в регіоні. Він підкреслив, що організація не планує відступати від засад міжнародного права, навіть попри "політику сили" з боку Заходу.

"Загрози в Євразії суттєво наростають, це вимагає додаткових зусиль від ОДКБ", — зауважив він, додавши, що нестабільність на Близькому Сході також може відгукнутися в зоні відповідальності блоку.

Окрему увагу Лавров приділив палестинському питанню, висловивши скепсис щодо мирного врегулювання. Він зазначив, що "шансів на створення Палестинської держави стає все менше", і цей фактор безпосередньо впливатиме на загальну безпекову ситуацію в євразійському просторі.

