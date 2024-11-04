Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров во время Международного научно-фантастического симпозиума "Создавая будущее" заявил, что якобы англосаксы готовят континентальную Европу к "самоубийственной авантюре". По словам российского дипломата, Британия готовится к прямому вооруженному конфликту с РФ, если "режим" президента Владимира Зеленского провалится.

Сергей Лавров

"Сегодня англосаксы рассчитывают победить нашу страну руками киевского режима, так же как и Гитлер, собрав под нацистские знамена большинство стран Европы. И, как запасной вариант, на случай если режим Зеленского не справится, они готовят континентальную Европу к тому, чтобы она бросилась в самоубийственную авантюру и вступила в прямой вооруженный конфликт с Россией", — подчеркнул министр.

Помимо этого, Лавров пожаловался на то, что правящие элиты многих европейских стран якобы явно не видят для себя будущего в многополярном мире и ищут для себя спасения "у заокеанского гегемона".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что россияне вернулись к ультиматуму 2021 года, об этом заявил политолог Петр Олещук со ссылкой на слова министра иностранных дел страны-агрессора Сергея Лаврова. Он отметил, что слова о так называемых "гарантиях безопасности для России с 2021 года" — это как раз об ультиматуме возвращения НАТО в рамки времен "Холодной войны". В этом контексте Олещук напомнил, что перед вторжением в Украину россияне произносили ультиматумы не украинцам, а всему "Западу". При этом политолог подчеркнул, что после того, как российский "блицкриг" в Украине потерпел неудачу, а российская армия понесла серьезные потери, россияне несколько лет об этом ультиматуме не упоминали.



