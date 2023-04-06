Лавров заявил, что Россия и США уже находятся в войне

Россия и США якобы находятся сейчас в "горячей стадии войны". Поскольку Вашингтон предоставляет оружие Украине для защиты от российской агрессии. Как передает портал "Комментарии", такое умозаключение озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет российское издание "РБК".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

"Мы действительно находимся в горячей фазе войны, потому что воюют украинские "нацисты" американским оружием прежде всего и американская администрация каждый раз грозится все более дальнобойные и смертоносные системы поставлять. Но отношения, я считаю, нужно поддерживать", — заявил Сергей Лавров.

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Интересно, что российский министр решил даже нарушить законодательство, использовав публично слово "война", официально запрещенное в стране-агрессоре. Ведь, по версии Кремля, Россия участвует в конфликте, ведет "СВО", но никак не войну.

Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен впервые с июля прошлого года поговорил по телефону с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Обсуждали задержание и арест в РФ по подозрению в шпионаже представителя американского медиа The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Что могло остаться за кулисами официальных релизов? Можно ли сказать, что Белый дом потерял надежду договориться о чём-то с нынешним российским режимом – и потому тот снова и снова подбрасывает поводы для таких переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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