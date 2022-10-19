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Лавров заявил, что Россия прекратит дипломатические связи с Западом: дипломаты работают в бесчеловечных условиях

Россия угрожает странам мероприятия по разрыву дипломатических отношений.

сегодня, 12:19
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Автор:

Slava Kot

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 октября сообщил, что нет смысла продолжать пребывание дипломатов в странах Запада. Поэтому Россия может вообще отказаться от присутствия своих представителей там. Об этом сообщают российские государственные СМИ.

Лавров заявил, что Россия прекратит дипломатические связи с Западом: дипломаты работают в бесчеловечных условиях

Сергей Лавров. Фото с открытых источников

Сергей Лавров заявил, что нет необходимости работать дипломатам в Европе, но эти страны сами решили прекратить сотрудничество с Российской Федерацией.

"Наши люди там работают в условиях, которые трудно назвать человеческими", – сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также российский политик добавил, что "любить не заставишь". Пока такие сообщения Лаврова не получили официального подтверждения о выводе дипломатов из Европы. Хотя следует отметить, что это не первый случай с начала полномасштабного вторжения, когда Россия угрожала другим государствам в прекращении дипломатических отношений.

К примеру, после того, как Болгария выгнала 70 российских дипломатов, Российская Федерация объявила, что будет разрывать дипломатические отношения со страной, но этого так и не произошло.

Также Россия угрожала и США разрывом отношений из-за критических заявлений Байдена о войне в Украине, но также РФ не пошла на такой шаг.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о заявлении Сергея Лаврова относительно решения ООН, признавшего аннексии украинских территорий незаконными. Против проголосовало всего пять стран. Лавров считает, что другие страны вынудили поддержать резолюцию через политический террор.

Также "Комментарии" писали о том, каким будет преемник Путина по версии бывшего директора британской разведки.



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Источник: https://www.yahoo.com/news/t-force-love-russian-diplomats-210216751.html
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