Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва якобы согласилась на предложения США по войне в Украине еще во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже. По его словам, после этих договоренностей Россия сочла задачу "решить украинский вопрос" выполненной и ожидала перехода к широкому сотрудничеству с Соединенными Штатами.

Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Сергей Лавров в интервью TV BRICS заявил, что инициатива по вопросу войны в Украине исходила именно от Вашингтона и Москва согласилась ее принять. По его словам, для РФ была важна позиция именно США по отношению к Украине и неважно, что сказали бы в Киеве или "пещерные русофобы" в ЕС.

"В Анкоридже мы приняли предложение США. То есть, если подходить так, по-мужски, то они предложили, мы согласились, проблема должна быть решена", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ утверждает, что после принятия предложения от США Россия ожидала нового этапа отношений с американцами.

"Нам важна была позиция Соединенных Штатов. И если да, то, приняв их предложения, мы вроде бы выполнили задачу решить украинский вопрос и перейти к полномасштабному, широкому, взаимовыгодному сотрудничеству", — продолжил российский министр.

Однако, по словам Лаврова, дальнейшее развитие событий не отвечало ожиданиям Москвы. Представитель Путина заявил, что вместо снятия напряжения Соединенные Штаты продолжили санкционное давление и фактически приступили к "войне против танкеров". Лавров также обвинил Вашингтон в том, что тот "не готов выполнять свои предложения", озвученные во время переговоров.

Встреча Трампа и Путина состоялась 15 августа 2025 в Анкоридже на Аляске. Она проходила за закрытой дверью, без участия прессы, а по ее итогам не было подписано никаких официальных документов. Белый дом и Кремль не обнародовали детали обсуждений.

