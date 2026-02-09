Лавров заявив, що Трамп та Путін "вирішили українське питання" в Анкориджі: деталі

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито погодилася на пропозиції США щодо війни в Україні ще під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі. За його словами, після цих домовленостей Росія вважала завдання "вирішити українське питання" виконаним і очікувала переходу до широкої співпраці зі Сполученими Штатами.

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю TV BRICS заявив, що ініціатива щодо питання війни в Україні виходила саме від Вашингтона і Москва погодилася її прийняти. За його словами, для РФ була важлива позиція саме США щодо України і неважливо, що сказали б у Києві чи "печерні русофоби" в ЄС.

"В Анкориджі ми прийняли пропозицію США. Тобто, якщо підходити так, по-чоловічому, то вони запропонували, ми погодилися, проблема має бути вирішена", — сказав Лавров.

Очільник МЗС РФ стверджує, що після прийняття пропозиції від США, Росія очікувала на новий етап відносин з американцями.

"Нам важливою була позиція Сполучених Штатів. І якщо так, то, прийнявши їхні пропозиції, ми ніби виконали завдання вирішити українське питання і перейти до повномасштабної, широкої, взаємовигідної співпраці", — сказав російський міністр.

Однак, за словами Лаврова, подальший розвиток подій не відповідав очікуванням Москви. Представник Путіна заявив, що замість зняття напруги Сполучені Штати продовжили санкційний тиск і фактично розпочали "війну проти танкерів". Лавров також звинуватив Вашингтон у тому, що той "не готовий виконувати власні пропозиції", озвучені під час переговорів.

Зустріч Трампа і Путіна відбулася 15 серпня 2025 року в Анкориджі на Алясці. Вона проходила за зачиненими дверима, без участі преси, а за її підсумками не було підписано жодних офіційних документів. Білий дім та Кремль не оприлюднили деталей обговорень.

