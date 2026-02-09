logo_ukra

Лавров заявив, що Трамп та Путін "вирішили українське питання" в Анкориджі: деталі


Лавров заявив, що Трамп та Путін "вирішили українське питання" в Анкориджі: деталі

Сергій Лавров стверджує, що РФ прийняла пропозиції США щодо України після зустрічі Трампа і Путіна в Анкориджі.

9 лютого 2026, 11:01
Автор:
avatar

Slava Kot

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито погодилася на пропозиції США щодо війни в Україні ще під час зустрічі Дональда Трампа та Володимира Путіна в Анкориджі. За його словами, після цих домовленостей Росія вважала завдання "вирішити українське питання" виконаним і очікувала переходу до широкої співпраці зі Сполученими Штатами.

Лавров заявив, що Трамп та Путін "вирішили українське питання" в Анкориджі: деталі

Сергій Лавров. Фото з відкритих джерел

Сергій Лавров в інтерв’ю TV BRICS заявив, що ініціатива щодо питання війни в Україні виходила саме від Вашингтона і Москва погодилася її прийняти. За його словами, для РФ була важлива позиція саме США щодо України і неважливо, що сказали б у Києві чи "печерні русофоби" в ЄС.

"В Анкориджі ми прийняли пропозицію США. Тобто, якщо підходити так, по-чоловічому, то вони запропонували, ми погодилися, проблема має бути вирішена", — сказав Лавров. 

Очільник МЗС РФ стверджує, що після прийняття пропозиції від США, Росія очікувала на новий етап відносин з американцями.

"Нам важливою була позиція Сполучених Штатів. І якщо так, то, прийнявши їхні пропозиції, ми ніби виконали завдання вирішити українське питання і перейти до повномасштабної, широкої, взаємовигідної співпраці", — сказав російський міністр.

Однак, за словами Лаврова, подальший розвиток подій не відповідав очікуванням Москви. Представник Путіна заявив, що замість зняття напруги Сполучені Штати продовжили санкційний тиск і фактично розпочали "війну проти танкерів". Лавров також звинуватив Вашингтон у тому, що той "не готовий виконувати власні пропозиції", озвучені під час переговорів.

Зустріч Трампа і Путіна відбулася 15 серпня 2025 року в Анкориджі на Алясці. Вона проходила за зачиненими дверима, без участі преси, а за її підсумками не було підписано жодних офіційних документів. Білий дім та Кремль не оприлюднили деталей обговорень.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Лавров пригрозив Європі повноцінною війною.

Також "Коментарі" писали, що Трамп змінює тактику переговорів та встановив новий дедлайн для закінчення війни в Україні.



