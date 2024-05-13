Лавров заявил о готовности России идти на мирные переговоры: назвал одно условие

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна идти на мирные переговоры с Украиной для окончания войны, однако на условиях "признания реальности". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров о мирных переговорах. Фото из открытых источников

В ходе консультаций в Совете Федерации Сергей Лавров прокомментировал возможность мирных переговоров Украины и России. По его словам, Украина должна отдать России оккупированные украинские территории, чтобы окончить войну.

"Наша готовность к переговорам, она есть не только каждый раз, когда президент этой темы касается, подтверждается им лично на самом высоком уровне, объясняет, на какой основе мы будем готовы это делать. На основе признания всеми сложившейся реальности. Включая реальность, поправки в российскую конституцию", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что в Стамбуле Россия якобы была готова подписать документ, которым могла закончить войну "на очень выгодных для Украины условиях". Сергей Лавров утверждает, что Россия тогда шла на "добрую волю", а теперь отвергает любые предложения на основе формулы Зеленского.

Вместе с тем, Лавров отверг Саммит мира, запланированный на июнь. По его словам, Швейцария "уже не годится" для мирных переговоров, потому что стала якобы на сторону Украины и потеряла нейтральность.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров также заявлял о готовности России идти на мирные переговоры для окончания войны в Украине. Однако добавлял, что Москва хочет провести "демилитаризацию" и "денацификацию" в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Китай объяснил свою позицию по поводу войны в Украине.



