Лавров заявил о готовности России идти на мирные переговоры: назвал одно условие

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Slava Kot
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия согласна идти на мирные переговоры с Украиной для окончания войны, однако на условиях "признания реальности". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Глава МИД России Сергей Лавров о мирных переговорах. Фото из открытых источников
В ходе консультаций в Совете Федерации Сергей Лавров прокомментировал возможность мирных переговоров Украины и России. По его словам, Украина должна отдать России оккупированные украинские территории, чтобы окончить войну.
Глава МИД РФ заявил, что в Стамбуле Россия якобы была готова подписать документ, которым могла закончить войну "на очень выгодных для Украины условиях". Сергей Лавров утверждает, что Россия тогда шла на "добрую волю", а теперь отвергает любые предложения на основе формулы Зеленского.
Вместе с тем, Лавров отверг Саммит мира, запланированный на июнь. По его словам, Швейцария "уже не годится" для мирных переговоров, потому что стала якобы на сторону Украины и потеряла нейтральность.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сергей Лавров также заявлял о готовности России идти на мирные переговоры для окончания войны в Украине. Однако добавлял, что Москва хочет провести "демилитаризацию" и "денацификацию" в Украине.
Также "Комментарии" писали о том, что Китай объяснил свою позицию по поводу войны в Украине.
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