Главная Новости Мир Россия Лавров заявил о «конце карьеры Зеленского»
commentss НОВОСТИ Все новости

Лавров заявил о «конце карьеры Зеленского»

Лавров о визите украинской делегации в Абу-Даби: «Не знаю, что будет предложено»

4 февраля 2026, 19:14
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Глава Министерства иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров в интервью пропагандистскому каналу RT выступил с очередными обвинениями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Российский министр утверждает, что украинское руководство не заинтересовано в прекращении боевых действий.

О "конце карьеры" и выживании

По словам Лаврова, достижение мирных договоренностей якобы представляет угрозу личному будущему украинского президента:

"Зеленскому не нужен мир на Украине, он будет означать конец его карьеры".

Также министр прибег к оскорблениям, комментируя мотивацию президента Украины:

"Совесть и Зеленский смешиваются плохо, он ни о чем не думает, кроме как о собственном выживании".

Ожидание от встречи в Абу-Даби

Лавров отдельно остановился на продолжающемся переговорном процессе в Объединенных Арабских Эмиратах. Он связал успех консультаций с недавними заявлениями генсека НАТО Марка Рютте о гарантиях безопасности:

"Если украинцы прилетели в Абу-Даби с теми идеями безопасности, которые Рютте озвучил в Раде, это снова покажет, что Зеленский не хочет мира".

Несмотря на участие российской делегации в трехсторонних консультациях, Лавров заявил об отсутствии конкретики по предложениям украинской и американской сторон:

"Сказал, что не знает, что российская делегация будет предложена в Абу-Даби".

Отметим, что украинская сторона на переговорах в ОАЭ подчеркивает необходимость реальных гарантий безопасности и восстановления территориальной целостности страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что переговорный процесс в Объединенных Арабских Эмиратах перешел в фазу детальных консультаций. Как сообщил секретарь СНБО Украины Рустем Умеров, после всеобщей трехсторонней встречи Украина, США и Россия продолжили работу в более узких форматах.



