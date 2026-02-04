logo_ukra

Лавров заявив про «кінець кар'єри Зеленського»
Лавров заявив про «кінець кар’єри Зеленського»

Лавров про візит української делегації в Абу-Дабі: «Не знаю, що буде запропоновано»

4 лютого 2026, 19:14
Автор:
Недилько Ксения

Очільник Міністерства закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров в інтерв’ю пропагандистському каналу RT виступив із черговими звинуваченнями на адресу президента України Володимира Зеленського. Російський міністр стверджує, що українське керівництво не зацікавлене у припиненні бойових дій.

Лавров заявив про «кінець кар’єри Зеленського»

Про "кінець кар’єри" та виживання

За словами Лаврова, досягнення мирних домовленостей нібито несе загрозу особистому майбутньому українського президента:

"Зеленському не потрібен мир на Україні, він означатиме кінець його кар'єри".

Також міністр вдався до образ, коментуючи мотивацію президента України:

"Совість і Зеленський поєднуються погано, він ні про що не думає, окрім як про власне виживання".

Очікування від зустрічі в Абу-Дабі

Лавров окремо зупинився на переговорному процесі, який триває в Об’єднаних Арабських Еміратах. Він пов’язав успіх консультацій із недавніми заявами генсека НАТО Марка Рютте щодо гарантій безпеки:

"Якщо українці прилетіли в Абу-Дабі з тими ідеями щодо безпеки, які Рютте озвучив у Раді, це знову покаже, що Зеленський не хоче миру".

Попри участь російської делегації у тристоронніх консультаціях, Лавров заявив про відсутність конкретики щодо пропозицій української та американської сторін:

"Сказав, що не знає, що російській делегації буде запропоновано в Абу-Дабі".

Зазначимо, що українська сторона на переговорах в ОАЕ наголошує на необхідності реальних гарантій безпеки та відновлення територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що переговорний процес в Об'єднаних Арабських Еміратах перейшов до фази детальних консультацій. Як повідомив секретар РНБО України Рустем Умєров, після загальної тристоронньої зустрічі Україна, США та Росія продовжили роботу у вужчих форматах.



