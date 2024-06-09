Лавров заявил о сигнале Путина, который поняли на Западе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад понял сигнал российского диктатора Владимира Путина по поводу поставок российского оружия в другие страны. Такими словами, Путин отреагировал на разрешение Украине от стран Запада бить по территории России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Глава МИД России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

В интервью российскому пропагандисту Павлу Зарубину глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что украинские партнеры услышали сигнал Путина.

"Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут, там еще остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату каждый день перед очередной предвыборной кампанией", — сказал Лавров и добавил, что Запад по этому сделает выводы.

Напомним, что ряд украинских международных партнеров заявил об отмене запрета на использование их оружия Украиной для ударов по России. На эти сообщения отреагировал российский диктатор Владимир Путин, пригрозивший, что Кремль может отправлять свое оружие американским врагам и их партнерам. Кроме того, глава Кремля пригрозил западным странам, что поставки оружия в Украину могут привести к конфликту с применением ядерного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США было сделано ядерное предупреждение для Путина.

Также "Комментарии" писали об исторической реакции Дмитрия Медведева на слова канцлера Германии Олафа Шольца, указавшего, что Украина не проиграет в войне, пока ее будут поддерживать союзники.