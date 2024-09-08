Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров назвал судорогами и агоний "киевского режима" операцию ВСУ в Курской области.

Сергей Лавров

"Те люди, которых Запад привел к власти путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада — превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз. Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое", — заявил Лавров.

Министр иностранных дел РФ даже договорился до того, что заявил о том, что украинский народ в своей массе якобы России брат.

"Мы об этом не просто говорим, мы это знаем", — заявил Лавров.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 6 августа ВСУ начали операцию в Курской области, которая проходит успешно. Украинские войска захватили часть территорий российского региона и Кремль с этим ничего поделать не может и регулярно устраивает истерики по поводу того, что атаку на Курскую область спланировали то ли в США, то ли в МИ-6. Также в РФ регулярно заявляют о том, что якобы в Курской области воюют "иностранные наемники".

Несмотря на то, что Апты Алаудинов регулярно заявляет, что "Ахмат" остановил продвижение ВСУ, уничтожил всю технику украинских военных, на самом деле это не так. Его заявления не имеют ничего общего с реальность.

Впрочем, эксперты утверждают, что Россия таки очень серьезно готовится, чтобы устроить контратаку в Курской области, и подтягивает БК и своих военных.



