Лед со слюнями артиста за 50 тысяч: в Иркутске выставили на продажу кусок Байкала, который облизал SHAMAN
Лед со слюнями артиста за 50 тысяч: в Иркутске выставили на продажу кусок Байкала, который облизал SHAMAN

«Темщики» из Иркутска продают облизанный кусок льда: чем грозит певцу SHAMAN «дегустация» озера

19 февраля 2026, 20:55
Визит российского исполнителя-путиниста SHAMAN (Ярослава Дронова) на Байкал обернулся не только вирусным видео, но и попыткой местных жителей заработать на эпатажном поступке артиста. Певец решил лично проверить качество воды в замерзшем озере, чем спровоцировало волну обсуждений в сети.

"Захотел попробовать чистейшее озеро по вкусу", — заявил путинист в ролике, где он облизывает байкальский лед.

Реакция "предпринимателей" не заставила себя ждать: в интернете появилось объявление о продаже куска льда, к которому прикасался артист, за 50 тысяч рублей. Автор объявления утверждает, что был свидетелем происшествия во время рыбалки и оперативно "выбурил" нужный участок. Продавец готов к торгу, но настаивает на самовывозе.

В то же время медики энтузиазма певца и фанатов не разделяют. Специалисты предупредили о серьезных угрозах для здоровья из-за такой "дегустации".

"В замороженных частицах льда может содержаться множество веществ из атмосферы, в частности, пыль, микробы, бактерии и даже отходы автомобильных выхлопов. Все это может вызвать у человека расстройство ЖКТ, инфекции дыхательных путей или травмы рта", — объяснили эксперты.

По словам специалистов, употребление природного льда может привести к кишечным инфекциям, а острые куски замерзшей воды способны повредить слизистую, что ставит под угрозу дальнейшие выступления артиста.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Белгороде внезапно отменили концерты пропагандистского певца Шамана, которые должны были состояться 3 и 4 декабря в ДК "Энергомаш". Сам артист заявил, что ему "сообщили о закрытии концертного зала" и якобы о подготовке "провокации со стороны ВСУ". По данным российского медиа Baza, территорию вокруг места проведения оцепили силовики.



