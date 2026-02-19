Візит російського виконавця-путініста SHAMAN (Ярослава Дронова) на Байкал обернувся не лише вірусним відео, а й спробою місцевих жителів заробити на епатажному вчинку артиста. Співак вирішив особисто перевірити якість води у замерзлому озері, чим спровокував хвилю обговорень у мережі.

Лід зі «слюнями артиста» за 50 тисяч: в Іркутську виставили на продаж шматок Байкалу, який облизав SHAMAN

"Захотів спробувати найчистіше озеро на смак", — заявив путініст у ролику, де він облизує байкальську кригу.

Реакція "підприємців" не забарилася: в інтернеті з'явилося оголошення про продаж шматка льоду, до якого торкався артист, за 50 тисяч рублів. Автор оголошення стверджує, що був свідком події під час риболовлі та оперативно "вибурив" потрібну ділянку. Продавець готовий до торгу, але наполягає на самовивозі.

Водночас медики ентузіазму співака та фанатів не поділяють. Фахівці попередили про серйозні загрози для здоров’я через таку "дегустацію".

"У заморожених частинках льоду може міститися безліч речовин з атмосфери, зокрема пил, мікроби, бактерії та навіть відходи автомобільних вихлопів. Усе це може викликати у людини розлад ШКТ, інфекції дихальних шляхів або ж травми рота", — пояснили експерти.

За словами фахівців, вживання природного льоду може призвести до кишкових інфекцій, а гострі шматки замерзлої води здатні пошкодити слизову оболонку, що ставить під загрозу подальші виступи артиста.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що у Бєлгороді раптово скасували концерти пропагандистського співака Шамана, які мали відбутися 3 та 4 грудня в ДК "Енергомаш". Сам артист заявив, що йому "повідомили про закриття концертного залу" та нібито про підготовку "провокації з боку ЗСУ". За даними російського медіа Baza, територію навколо місця проведення оточили силовики.