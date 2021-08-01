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Легенда кино Леонид Куравлев упал без сознания на глазах у дочери

Леонид Куравлев — один из любимейших актеров советской эпохи

сегодня, 22:48
Автор:

Ольга Чародий

В Москве советский актер Леонид Куравлев упал в обморок в своей квартире на улице Серафимовича. О произошедшем сообщил MK.ru со ссылкой на источник, приближенный к артисту.

Легенда кино Леонид Куравлев упал без сознания на глазах у дочери

Леонид Куравлев (фото из открытых источников)

У артиста произошел приступ гипертонии. Прямо на глазах у дочери Екатерины пожилой мужчина рухнул на пол без сознания. Взволнованная женщина немедленно вызвала скорую помощь. Прибывшие на место медики стабилизировали давление Леонида Вячеславовича и предлагали ему госпитализацию, однако в конечном итоге он от этого отказался. Мужчина страдает от пониженного артериального давления.

Леонид Куравлев — один из любимейших актеров советской эпохи. Окончив ВГИК в 1960 году, он дебютировал в картине Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…". В тот же период Куравлев устроился в Театр-студию киноактера. Снимался в таких фильмах как "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная" и "Ищите женщину". В период 70−80-х годов Куравлев был одним из самых востребованных актеров Советского Союза. Всего в послужном списке у Леонида Вячеславовича более сотни ролей в кино- и телефильмах.

Напомним, голливудского актера Кьюбу Гудинга-младшего признали виновным в совершении изнасилования девушки в отельном номере. Суд признал кинозвезду виновным в двух эпизодах изнасилования в отеле на Манхэттене в 2013 году. Его жертва потребовала, чтобы он выплатил ей 6 миллионов долларов в качестве морального ущерба.  Летом 2013 года в суд обратилась девушка, которая заявила, что дважды была изнасилована актером Кьюбой Гудингом-младшим. По ее словам, знаменитость пригласил ее в отельный номер, чтобы вместе выпить. Однако, когда они оказались в номере, Кьюба стал раздеваться, что очень насторожило его новую знакомую и она решила покинуть это место. Но уже в тот момент дверь была заперта и она не имела возможности выйти. После этого актер толкнул девушку на кровать и изнасиловал. По словам потерпевшей, это случилось дважды. 



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Источник: https://www.mk.ru/social/2021/08/01/leonidu-kuravlevu-ponadobilas-srochnaya-pomoshh-vrachey.html
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