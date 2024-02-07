Лесной о встрече Путина и Эрдогана: Два дикобраза, у которых в спине торчат ножи, которые они вставляли

У Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана интересные отношения, считает Олег Лесной.

Путин хочет передать сигнал Западу

"Образ для меня – это встреча двух дикобразов, в которых в спине торчат ножи, которые друг другу вставляли. И это было неоднократно",

– отметил политолог.

По его мнению, лидеры двух государств снова попытаются использовать друг друга. В частности, считает Лесной, Эрдоган снова может попытаться "поиграть в миротворца" и показать Западу, что он может говорить с Путиным и убеждать его.

Вместе с тем, говорит политолог, российский диктатор тоже попытается использовать Эрдогана в своих целях, например донести какую-то информацию странам Запада.

"С ним больше никто не говорит, а ему нужна точка входа. Поэтому Путин может передать какой-нибудь сигнал на Запад",

– добавил Лесной.

При этом политолог напомнил, что Украина не просила помощи у Турции ни в миротворческих вопросах, ни в вопросах вывоза зерна. Потому, добавляет он, Эрдоган не сможет выступить в роли миротворца.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что у Турции Владимир Путин будет просить президента Реджепа Тайипа Эрдогана вернуться к так называемой "зерновой инициативе". С ее помощью он хочет защитить российские корабли в Черном море. Дело в том, что по данным ВСУ Украина смогла уничтожить 33% Черноморского флота России, который находился во временно оккупированном Крыму. Как результат, РФ была вынуждена переводить корабли на свою территорию, тоже открытую для ударов Вооруженных сил. Именно поэтому Путин будет искать защиту своего флота у Эрдогана.

Напомним, портал "Комментарии сообщал, что в Кремлиофициально подтвердили , что в феврале российский диктатор Владимир Путин собрался посетить Турцию. И подчеркнули, что одним из основных предметов переговоров станет ситуация в Украине.



