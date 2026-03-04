Ликвидация Путина уже готовится: шокирующий нюанс о неожиданном плане США

После нескольких двусмысленных заявлений президент США Дональд Трамп в медиапространстве появились предположения о возможном радикальном сценарии по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. На этом фоне Александр Дугин публично заявил: "мы следующие", а глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил передачей ядерных технологий Ирану.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что сценарий физического отстранения российского лидера теоретически остается среди крайних инструментов американских спецслужб. По его словам, это не текущий план действий, а скорее резервный вариант, который может храниться как скрытая опция. Аналитик отмечает: если дипломатические механизмы окончательно иссякнут и станет очевидно, что договоренности невозможны, такой шаг может быть рассмотрен.

В то же время, заявления Москвы относительно ядерных технологий эксперт расценивает как попытку давления без реальной основы. По его мнению, реакция Кремля на удары по Ирану фактически ограничилась риторическими обвинениями в нарушении международного права.

"Путин успел лишь обзвонить лидеров Персидского залива, которые сами просят Трампа сбавить темп из-за беспокойства по безопасности нефтяных маршрутов и Ормузского пролива", — отметил Шейтельман.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркнул необходимость ужесточения санкций против танкерного флота, компаний и капитанов судов, чтобы сократить доходы РФ от экспорта нефти. По его словам, Москва пытается использовать нестабильность на Ближнем Востоке для наращивания доходов. При этом реальную помощь Ирану Россия так и не предоставила, что ставит под сомнение ее надежность как стратегического партнера.

Портал "Комментарии" уже писал, что кремлевский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Основной темой общения стали события на Ближнем Востоке, однако лидеры также затронули войну в Украине. После переговоров Кремль обнародовал комментарии Путина, в которых он выразил одобрение позиции Орбана.