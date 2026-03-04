Ліквідація Путіна вже готується: шокуючий нюанс про несподіваний план США

Після кількох двозначних заяв президент США Дональд Трамп у медіапросторі з’явилися припущення щодо можливого радикального сценарію стосовно російського диктатора Володимира Путіна. На цьому тлі Олександр Дугін публічно заявив: "ми наступні", а глава МЗС РФ Сергій Лавров пригрозив передачею ядерних технологій Ірану.

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: 24 Канал

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що сценарій фізичного усунення російського лідера теоретично залишається серед крайніх інструментів американських спецслужб. За його словами, це не поточний план дій, а радше резервний варіант, який може зберігатися як прихована опція. Аналітик наголошує: якщо дипломатичні механізми остаточно вичерпаються і стане очевидно, що домовленості неможливі, такий крок може бути розглянутий.

Водночас заяви Москви щодо ядерних технологій експерт розцінює як спробу тиску без реального підґрунтя. На його думку, реакція Кремля на удари по Ірану фактично обмежилася риторичними звинуваченнями у порушенні міжнародного права.

"Путін встиг лише обдзвонити лідерів Перської затоки, які самі просять Трампа збавити темп через занепокоєння щодо безпеки нафтових маршрутів і Ормузької протоки", – зазначив Шейтельман.

Президент України Володимир Зеленський раніше підкреслив необхідність посилення санкцій проти танкерного флоту, компаній та капітанів суден, аби скоротити доходи РФ від експорту нафти. За його словами, Москва намагається використати нестабільність на Близькому Сході для нарощування прибутків. При цьому реальної допомоги Ірану Росія так і не надала, що ставить під сумнів її надійність як стратегічного партнера.

Портал "Коментарі" вже писав, що кремлівський диктатор Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Основною темою спілкування стали події на Близькому Сході, проте лідери також торкнулися війни в Україні. Після переговорів Кремль оприлюднив коментарі Путіна, у яких він висловив схвалення щодо позиції Орбана.