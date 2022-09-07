7 сентября три Балтийских страны согласовали договоренность о запрете въезда жителей Российской Федерации на свои территории. Такое решение связано с войной в Украине и предполагает создание дополнительных неудобств для жителей РФ. Об этом пишет издание "Комментарии" со ссылкой на "Голос Америки".

Литва, Латвия и Эстония запретили въезд для россиян. Фото из открытых источников

Вопреки тому, что россияне с Шенгенской визой смогут путешествовать по большинству европейских стран, в Балтийские страны им теперь невозможно попасть, кроме нескольких исключений. Запрет не касается дипломатов, поездок к родственникам, а также визиты с гуманитарной целью.

В своем обращении министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что в последнее время значительно выросло количество россиян, пересекающих границу его государства. По его словам, такое количество россиян у его стран создают опасность для общественности. Запретная вступит в силу с середины сентября.

В альянс из Балтийских стран могла присоединиться Финляндия. Но северная страна решила не запрещать въезд россиянам, ведь если Шенгенскую визу выдала не Финляндия, это нарушает принципы Шенгена. Так о запрете высказался министр иностранных дел Финляндии Пекка Гаависто.

В середине весны Литва, Латвия и Эстония перестали выдавать новые визы для жителей РФ.

Полеты на самолетах для россиян были упразднены почти сразу после вторжения, поэтому для большинства граждан РФ Балтийские страны стали едва ли не единственным способом попасть в Европу.

Ранее, портал "Комментарии" сообщал, о новых правилах получения визы для россиян в Болгарии. Страна подняла цену до 80 евро.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!