Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для СМИ прокомментировала очередное расширение санкционного давления со стороны Великобритании. В этот раз под ограничения Лондона попали не только государственные организации, но и учреждения здравоохранения и образования.

Решение британского правительства ввести санкции против российской психбольницы вызвало в Москве волну сарказма. Захарова отметила, что подобные действия свидетельствуют о неадекватности подходов британских властей. "Когда правительство [премьера Великобритании Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, Лондону пора вызвать себе санитаров", — цитируют ее слова пропагандисты издания "Известия".

Напомним, что сегодня Великобритания обнародовала новый список ограничений, в который вошли 85 физических и юридических лиц. Среди наиболее резонансных целей санкций оказались:

российское Агентство социального проектирования;

Севастопольский государственный университет;

санаторий "Здравница" в Евпатории;

ряд детских оздоровительных лагерей.

Британская сторона аргументирует эти меры продолжением политики противодействия российскому влиянию, в то время как в российском МИДе считают выбор объектов для санкций абсурдным.

