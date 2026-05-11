Главная Новости Мир Россия «Лондону пора вызвать санитаров»: Захарова резко отреагировала на британские санкции
НОВОСТИ

«Лондону пора вызвать санитаров»: Захарова резко отреагировала на британские санкции

Санкции против больниц и образования: Мария Захарова прокомментировала расширение «черных списков» правительства Стармера

11 мая 2026, 14:23
Недилько Ксения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для СМИ прокомментировала очередное расширение санкционного давления со стороны Великобритании. В этот раз под ограничения Лондона попали не только государственные организации, но и учреждения здравоохранения и образования.

Мария Захарова. Фото: МИД рф

Решение британского правительства ввести санкции против российской психбольницы вызвало в Москве волну сарказма. Захарова отметила, что подобные действия свидетельствуют о неадекватности подходов британских властей. "Когда правительство [премьера Великобритании Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, Лондону пора вызвать себе санитаров", — цитируют ее слова пропагандисты издания "Известия".

Напомним, что сегодня Великобритания обнародовала новый список ограничений, в который вошли 85 физических и юридических лиц. Среди наиболее резонансных целей санкций оказались:

  • российское Агентство социального проектирования;
  • Севастопольский государственный университет;
  • санаторий "Здравница" в Евпатории;
  • ряд детских оздоровительных лагерей.

Британская сторона аргументирует эти меры продолжением политики противодействия российскому влиянию, в то время как в российском МИДе считают выбор объектов для санкций абсурдным.

Отметим, портал "Комментарии" писал , что мир всколыхнула новость о достижении договоренности о временном прекращении огня в российско-украинской войне. Президент США Дональд Трамп официально объявил об установлении "режима тишины", который продлится в течение трех дней — 9, 10 и 11 мая. Ключевой частью этого соглашения стал масштабный обмен военнопленными по формуле тысяча на тысячу.



