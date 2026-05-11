Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі для ЗМІ прокоментувала чергове розширення санкційного тиску з боку Великої Британії. Цього разу під обмеження Лондона потрапили не лише державні організації, а й заклади охорони здоров'я та освіти.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Рішення британського уряду запровадити санкції проти російської психіатричної лікарні викликало в Москві хвилю сарказму. Захарова зазначила, що такі дії свідчать про неадекватність підходів британської влади. "Коли уряд [прем’єра Великої Британії Кіра] Стармера запроваджує санкції проти психіатричної лікарні, Лондону пора викликати собі санітарів", — цитують її слова пропагандисти видання "Известия".

Нагадаємо, що сьогодні Велика Британія оприлюднила новий список обмежень, до якого увійшли 85 фізичних та юридичних осіб. Серед найбільш резонансних цілей санкцій опинилися:

російське Агентство соціального проєктування;

Севастопольський державний університет;

санаторій "Здравниця" в Євпаторії;

низка дитячих оздоровчих таборів.

Британська сторона аргументує ці заходи продовженням політики протидії російському впливу, тоді як у російському МЗС вважають вибір об'єктів для санкцій абсурдним.

