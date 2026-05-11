Росія «Лондону пора викликати санітарів»: Захарова різко відреагувала на британські санкції
«Лондону пора викликати санітарів»: Захарова різко відреагувала на британські санкції

Санкції проти лікарень та освіти: Марія Захарова прокоментувала розширення «чорних списків» уряду Стармера

11 травня 2026, 14:23
Недилько Ксения

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова у коментарі для ЗМІ прокоментувала чергове розширення санкційного тиску з боку Великої Британії. Цього разу під обмеження Лондона потрапили не лише державні організації, а й заклади охорони здоров'я та освіти.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

Рішення британського уряду запровадити санкції проти російської психіатричної лікарні викликало в Москві хвилю сарказму. Захарова зазначила, що такі дії свідчать про неадекватність підходів британської влади. "Коли уряд [прем’єра Великої Британії Кіра] Стармера запроваджує санкції проти психіатричної лікарні, Лондону пора викликати собі санітарів", — цитують її слова пропагандисти видання "Известия".

Нагадаємо, що сьогодні Велика Британія оприлюднила новий список обмежень, до якого увійшли 85 фізичних та юридичних осіб. Серед найбільш резонансних цілей санкцій опинилися:

  • російське Агентство соціального проєктування;
  • Севастопольський державний університет;
  • санаторій "Здравниця" в Євпаторії;
  • низка дитячих оздоровчих таборів.

Британська сторона аргументує ці заходи продовженням політики протидії російському впливу, тоді як у російському МЗС вважають вибір об'єктів для санкцій абсурдним.

Зазначимо, портал "Коментарі" писав, що світ сколихнула новина про досягнення домовленості щодо тимчасового припинення вогню в російсько-українській війні. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення "режиму тиші", який триватиме протягом трьох днів — 9, 10 та 11 травня. Ключовою частиною цієї угоди став масштабний обмін військовополоненими за формулою "тисяча на тисячу".



