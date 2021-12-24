Лукашенко едет на "поклон" к Путину на следующей неделе: о чем будут говорить

"На 29 декабря 2021 запланирована встреча Александра Лукашенко с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят актуальные вопросы российско-белорусского сотрудничества", — говорится на сайте администрации Лукашенко.

При этом точное время и тему переговоров ни одна из сторон не объявляет. В администрации Лукашенка уточняют, что он планирует визит на неформальный саммит глав государств Содружества независимых государств (СНГ). Здесь будет поднят вопрос участия Беларуси в СНГ и усилению связей между Россией и остальными государствами. Напомним, Украина не является членом СНГ с 2008 года.

Тем временем, этой осенью главы России и Беларуси синхронизировали 28 программ в рамках Союзного государства. Речь шла не только об экономическом слиянии, но и об объединении в сфере обороны. А на днях на ежегодной пресс-конференции Президента России, Путин высказался по поводу синхронизации законодательной базы России и Беларуси в вопросах экономики, антимонопольной сферы, таможни и налоговой.

"Вот мы строим Союзное государство. Уровень нашей интеграции до сих пор намного ниже уровня интеграции в Евросоюзе. Я уже сейчас не говорю о единой валюте, Бог с ним, этот вопрос, возможно, будущего, если наши соответствующие экономические службы придут к какому-то согласию на этот счет", — сказал российский лидер про Беларусь. Читайте также:

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Стало известно о визите Александра Лукашенко в Россию. Он будет находиться там два дня – 28 и 29 декабря. Во второй день визита в Санкт-Петербург Лукашенко запланировал встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет "Украинская правда".

Александр Лукашенко. Фото с сайта Президента Беларуси

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