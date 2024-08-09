Лукашенко рассказал, что будет с Беларусью после краха РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что распад России отразится на всех странах Содружества независимых государств.

Лукашенко боится распада РФ. Фото из открытых источников

"Может сложиться ситуация так, что любое из наших государств без этого единства не обойдется. И если мы сегодня этого не поймем, с нами разберутся отдельно. Но если упадет Россия – мы в эту воронку все будем вовлечены", – заявил Александр Лукашенко.

На заседании Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ Лукашенко сказал, что на фоне войны в Украине многие руководители и силовики начали искать для себя выгоду.

"Исходя из своего опыта, скажу, что сейчас жизнь бурная и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена, тренда развития. Некоторые думают, что надо подальше от России держаться, потому что она под санкциями. Они боятся попасть под санкции. Многие ищут выгоду для себя", — добавил белорусский диктатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.

