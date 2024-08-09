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Лукашенко рассказал, что будет с Беларусью после краха РФ

Российский диктатор убежден, что падение России станет катастрофой для всех стран СНГ

сегодня, 00:30
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Марьян Ощановский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что распад России отразится на всех странах Содружества независимых государств.

Лукашенко рассказал, что будет с Беларусью после краха РФ

Лукашенко боится распада РФ. Фото из открытых источников

"Может сложиться ситуация так, что любое из наших государств без этого единства не обойдется. И если мы сегодня этого не поймем, с нами разберутся отдельно. Но если упадет Россия – мы в эту воронку все будем вовлечены", – заявил Александр Лукашенко.

На заседании Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ Лукашенко сказал, что на фоне войны в Украине многие руководители и силовики начали искать для себя выгоду.

"Исходя из своего опыта, скажу, что сейчас жизнь бурная и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена, тренда развития. Некоторые думают, что надо подальше от России держаться, потому что она под санкциями. Они боятся попасть под санкции. Многие ищут выгоду для себя", — добавил белорусский диктатор.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.



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Источник: https://www.belta.by/president/view/lukashenko-rasskazal-chto-budet-esli-ruhnet-rossija-653063-2024/?fbclid=IwY2xjawEhemZleHRuA2FlbQIxMAABHS29sSU7sj-hcYSU3GORisvV3rRAvtOu3nUO8ktUUVy-4rbU7xbSFHCZAw_aem_AJfqIe9bqCsM5XZUFqXAJA
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