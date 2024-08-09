Лукашенко рассказал, что будет с Беларусью после краха РФ

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Марьян Ощановский
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что распад России отразится на всех странах Содружества независимых государств.
Лукашенко боится распада РФ. Фото из открытых источников
На заседании Совета министров внутренних дел стран-участниц СНГ Лукашенко сказал, что на фоне войны в Украине многие руководители и силовики начали искать для себя выгоду.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на происходящие в Курской области события. Он подчеркнул, что украинцы умеют добиваться своих целей, хотя именно россияне выбрали "достижение целей" в войне. Глава Украины сообщил, что главком Александр Сырский в течение дня ему трижды докладывал. При этом Зеленский подчеркнул, что все эти доклады были результативными, и именно это нужно Украине. Кроме того, Зеленскому также докладывал министр обороны Рустем Умеров. Его доклад касался поставок вооружений и техники украинской армии.
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