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Лукашенко заявил Путину, что его начали "напрягать" вагнеровцы: привез карту

Александр Лукашенко жалуется Владимиру Путину на группу "Вагнера", наемники которой находятся на территории Беларуси.

сегодня, 12:47
Автор:
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Slava Kot
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Во время встречи Лукашенко заявил, что его начинают "напрягать" наемники из группы "Вагнера". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Лукашенко заявил Путину, что его начали "напрягать" вагнеровцы: привез карту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

После увеличения количества вагнеровцев в Беларуси соседняя Польша начала передислоцировать свои войска на восток, чтобы защититься от возможных попыток атак с территории Беларуси.


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На эти действия отреагировал президент Белоруссии во время встречи с Владимиром Путиным.

"Нас начали напрягать вагнеровцы — хотят на Запад "на экскурсию"", — сказал белорусский диктатор Александр Лукашенко, на якобы идеи вагнеровцев атаковать соседнюю страну.

Вместе с тем президент Беларуси привез для Владимира Путина карту, которая якобы указывала на место возможного опрокидывания польских военных в сторону границы Беларуси, что вместе с Россией является частью Союзного государства. По информации Александра Лукашенко, польские силы разместились в 40 км от белорусского Бреста и в 100 км от города Гродно.

В ходе встречи Путин объявил, что встречи между президентами продлятся два дня и завершатся совместной пресс-конференцией в понедельник, 24 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский президент считает, что война между Украиной и Россией может закончиться в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали об Александре Лукашенко, который объявил о значительных изменениях в войне между Украиной и Россией. По словам белорусского президента, они должны состояться осенью 2023 года.



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Источник: https://t.me/tass_agency/202189
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