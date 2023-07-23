Лукашенко заявил Путину, что его начали "напрягать" вагнеровцы: привез карту

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Россию, где встретился с Владимиром Путиным. Во время встречи Лукашенко заявил, что его начинают "напрягать" наемники из группы "Вагнера". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент РФ Владимир Путин. Фото из открытых источников

После увеличения количества вагнеровцев в Беларуси соседняя Польша начала передислоцировать свои войска на восток, чтобы защититься от возможных попыток атак с территории Беларуси.

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На эти действия отреагировал президент Белоруссии во время встречи с Владимиром Путиным.

"Нас начали напрягать вагнеровцы — хотят на Запад "на экскурсию"", — сказал белорусский диктатор Александр Лукашенко, на якобы идеи вагнеровцев атаковать соседнюю страну.

Вместе с тем президент Беларуси привез для Владимира Путина карту, которая якобы указывала на место возможного опрокидывания польских военных в сторону границы Беларуси, что вместе с Россией является частью Союзного государства. По информации Александра Лукашенко, польские силы разместились в 40 км от белорусского Бреста и в 100 км от города Гродно.

В ходе встречи Путин объявил, что встречи между президентами продлятся два дня и завершатся совместной пресс-конференцией в понедельник, 24 июля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что белорусский президент считает, что война между Украиной и Россией может закончиться в ближайшее время.

Также "Комментарии" писали об Александре Лукашенко, который объявил о значительных изменениях в войне между Украиной и Россией. По словам белорусского президента, они должны состояться осенью 2023 года.