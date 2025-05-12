Любимый переговорщик Путина унизил Макрона и лидеров Европы

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель кремлевского диктатора на переговорах с США Кирилл Дмитриев отреагировал на видео из поезда, где перед французским президентом Эммануэлем Макроном оказался белый сверток. Когда начались съемки он убрал сверток со стола.

Кирилл Дмитриев

"Это кадры искусственного интеллекта или реальность?", — написал Дмитриев в Х.

Переговорщик Путина также задался вопросом, находится ли в свертке сахар или "что-то совсем другое".

При этом Дмитриев даже допустил, что "множество недавних идей и предложений" мог бы объяснить тот факт, что в свертке не сахар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в сети появилось видео с президентом Франции, премьер-министром Британии Киром Страмером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На видеокадрах лидер Франции после начала съемок журналистами их встречи убрал белый сверток со стола.

Из этого видео в РФ сделали сенсацию. В частности, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова допустила, что лидеры Европы во время поездки в Киев употребляли наркотики.

На российские фейк с наркотиками отреагировали в Елисейском дворце. Представители канцелярии Макрона опубликовали два фото из поезда, которым европейские лидеры путешествовали в столицу Украины 10 мая, вместе с объяснениями. "Это салфетка, а не наркотик", — высмеяли фейки российских пропагандистов в канцелярии Макрона. Второе фото показывает европейских лидеров, а подпись к изображению звучит так: "это европейское единство, направленное на достижение мира".



