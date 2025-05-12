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Любимый переговорщик Путина унизил Макрона и лидеров Европы

Дмитриев подпел российский пропаганде и заподозрил Макрона и лидеров Европы в употреблении наркотиков

сегодня, 10:20
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Ткачик Олеся

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель кремлевского диктатора на переговорах с США Кирилл Дмитриев отреагировал на видео из поезда, где перед французским президентом Эммануэлем Макроном оказался белый сверток. Когда начались съемки он убрал сверток со стола.

Любимый переговорщик Путина унизил Макрона и лидеров Европы

Кирилл Дмитриев

"Это кадры искусственного интеллекта или реальность?", — написал Дмитриев в Х.

Переговорщик Путина также задался вопросом, находится ли в свертке сахар или "что-то совсем другое".

При этом Дмитриев даже допустил, что "множество недавних идей и предложений" мог бы объяснить тот факт, что в свертке не сахар.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в сети появилось видео с президентом Франции, премьер-министром Британии Киром Страмером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, сделанное в поезде во время поездки в Киев. На видеокадрах лидер Франции после начала съемок журналистами их встречи убрал белый сверток со стола.

Из этого видео в РФ сделали сенсацию. В частности, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова допустила, что лидеры Европы во время поездки в Киев употребляли наркотики.

На российские фейк с наркотиками отреагировали в Елисейском дворце. Представители канцелярии Макрона опубликовали два фото из поезда, которым европейские лидеры путешествовали в столицу Украины 10 мая, вместе с объяснениями. "Это салфетка, а не наркотик", — высмеяли фейки российских пропагандистов в канцелярии Макрона. Второе фото показывает европейских лидеров, а подпись к изображению звучит так: "это европейское единство, направленное на достижение мира".




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Источник: https://tass.ru/politika/23915223
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