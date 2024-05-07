Люблю русский: актриса, родившаяся в Донецке, публично поддержала окупантов

Российская знаменитость, актриса из популярного российского сериала "Не родись красивой" Родившаяся в Донецке Ольга Ломоносова высказалась о военном вторжении террористической РФ на Украину.

Ольга Ломоносова (фото из открытых источников)

Как информирует пропагандистское издание Стархит , звезда рассказала о своей сестре, которая осталась в Украине. Также в Украине теперь проживает родная тетя Ломоносовой, а в Донецке остался работать родной брат, семья которого находится в Ростове.

Ольга Ломоносова говорит, что вынужденная разлука с близкими переносится ею тяжело.

"Мы все разобщены: и до Киева не доехать, никто меня туда и не пустит. Сестру не увидеть. В общем, больно, сложно – вроде бы порезали на кусочки", — переживает актриса.

Ломоносова добавила, что не ведет конфликтов со своими родственниками на политические темы, потому что они солидарны. "С родственниками у нее нет политических разногласий, чего нельзя сказать о друзьях, в этом отношении она считает себя "проклятой". Однако Ольга пытается сохранить отношения с дорогими людьми и не обсуждать конфликтные темы", — утверждает издание, отмечая между строк, что родные знаменитости и она сама поддерживают военное вторжение РФ в Украину.

Актриса отдельно выделила свою любовь к Москве. "Несмотря на то что я не коренная москвичка, очень люблю Москву. Иногда ужасно от нее устаю, а возвращаться сюда мне нравится. И мама здесь, я не смогу ее оставить. Я люблю русский язык, откровенно говоря, и не знаю другого", – завершила Ольга Ломоносова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский певец и Народный артист Украины заявил, что готов убивать украинцев. Александр Малинин, также имеющий звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: его обвиняют в антипатриотизме, эмиграции и отсутствующей четкой позиции по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ начала против Украины.