Любовь к режиму Кремля не помогла: российскому актеру вынесли приговор за наркотики в трусах

В январе 2024 года актера Анатолия Руденко, известного по ролям в сериалах "Каменская", "Две судьбы", "Ангел-хранитель", "Возвращение Мухтара" и других, задержали в Москве. Во время обыска у него под нижним бельем был найден пластиковый пакет с неизвестным веществом, которое впоследствии идентифицировали как наркотическое.

Анатолий Руденко (фото из открытых источников)

Руденко объяснил, что нашел пакетик с запрещенным веществом в парке во время выгула собаки. Он якобы унес его, решив, что это может быть яд для животных. Однако не смог объяснить, как именно пакет оказался под его одеждой.

Вскоре после задержания актера отпустили под обязательство о явке, поскольку у него ранее не было проблем с законом, признал вину и сотрудничал со следствием. Против Руденко возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотиков без цели сбыта. Как сообщают российские СМИ, спустя 9 месяцев после задержания суд назначил ему наказание в виде 60 часов обязательных работ в соответствии со ст. 228 УК РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в организме умершей беременной подруги блоггера Reeflay нашли наркотики. В организме девушки Валентины, умершей во время прямого эфира российского блоггера Стаса Решетникова (Reeflay), нашли наркотические вещества. По данным российских СМИ, незадолго до смерти девушка употребляла амфетамин, каннабис, мефедрон, а также алкогольные напитки. В организме блоггера также был обнаружен алкоголь и мефедрон.

По сообщению российских СМИ, правоохранительные органы сейчас отрабатывают версию того, что Стас Решетников насильно выгнал Валентину на балкон. В результате этого девушка умерла, получив сильное переохлаждение.

