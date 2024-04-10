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«Любовница» Путина предложила выключить оккупированным территориям интернет. Чем это объяснила

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которую называют новой «любовницей» Путина, предложила Минобороны РФ выключить на всех оккупированных территориях интернет. Она считает, что так можно решить вопрос с «провокаторами»

сегодня, 14:52
Автор:
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Ткачик Олеся
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Глава "Лиги безопасного интернета" страны-агрессора Екатерина Мизулина выступила с идеей ради безопасности отрубить интернет в "новых регионах" России ("ЛДНР" и в Крыму). По ее мнению, Минобороны РФ "одним махом" решил бы вопрос со всеми "провокаторами" и каналами "с террористическими угрозами".

«Любовница» Путина предложила выключить оккупированным территориям интернет. Чем это объяснила

Катерина Мизулина

При этом политтехнолог Алексей Голобуцкий не исключает, что Мизулину могли использовать для озвучивания определенных идей и для предварительной апробации реакции на них. Тем более, говорит эксперт, что сужение информационных каналов для начала в наиболее чувствительных регионах – достаточно практичный вариант для почти тоталитарного государства, когда проблемы рушатся одна за другой. Тем более, Мизулина даже обозначила приличную причину: "в целях безопасности общества".

"В принципе, подход действительно эффективен: вместо мрака с "чебурнетом" и железным занавесом – просто отрубить интернет как таковой. Сначала в "новых регионах", тогда в поясе риска вдоль границ ("БелНР", "КурНР", "РостНР", "БряНР"), тогда в отдаленных регионах с неоднозначными малыми народами"
, – отметил в Фейсбуке эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Екатерину Мизулину называют новой "пассией" кремлевского диктатора Владимира Путина. В российских телеграмм-каналах рассказывают, какие подарки ей якобы делает диктатор и что даже позвал ее на общий отдых в Сочи, и добавил, что Мизулина не будет разочарована этой поездкой.

При этом в Украине отмечают, что Путин хочет просто быть "востребованным самцом", поэтому политтехнологи ему придумывают разных любовниц, чтобы поддержать образ "мачо".




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0KR5tyRy6YS6nKbKcEVuyKAXtLTA5ALe4NoyEyb42sdi6YuAcJZMmtDVqrTeqrPsRl&id=100039960767374
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