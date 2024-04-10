«Любовница» Путина предложила выключить оккупированным территориям интернет. Чем это объяснила

Глава "Лиги безопасного интернета" страны-агрессора Екатерина Мизулина выступила с идеей ради безопасности отрубить интернет в "новых регионах" России ("ЛДНР" и в Крыму). По ее мнению, Минобороны РФ "одним махом" решил бы вопрос со всеми "провокаторами" и каналами "с террористическими угрозами".

Катерина Мизулина

При этом политтехнолог Алексей Голобуцкий не исключает, что Мизулину могли использовать для озвучивания определенных идей и для предварительной апробации реакции на них. Тем более, говорит эксперт, что сужение информационных каналов для начала в наиболее чувствительных регионах – достаточно практичный вариант для почти тоталитарного государства, когда проблемы рушатся одна за другой. Тем более, Мизулина даже обозначила приличную причину: "в целях безопасности общества".

"В принципе, подход действительно эффективен: вместо мрака с "чебурнетом" и железным занавесом – просто отрубить интернет как таковой. Сначала в "новых регионах", тогда в поясе риска вдоль границ ("БелНР", "КурНР", "РостНР", "БряНР"), тогда в отдаленных регионах с неоднозначными малыми народами"

, – отметил в Фейсбуке эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Екатерину Мизулину называют новой "пассией" кремлевского диктатора Владимира Путина. В российских телеграмм-каналах рассказывают, какие подарки ей якобы делает диктатор и что даже позвал ее на общий отдых в Сочи, и добавил, что Мизулина не будет разочарована этой поездкой.

При этом в Украине отмечают, что Путин хочет просто быть "востребованным самцом", поэтому политтехнологи ему придумывают разных любовниц, чтобы поддержать образ "мачо".