Манипуляция прошлым: почему Путин постоянно говорит об истории

Лиля Воробьева
Российское руководство продолжает использовать исторические нарративы как инструмент оправдания своих действий. Но при этом они совсем не имеют отношения к реальной истории и являются лишь мифологическими конструкциями, призванными навязать миру имперскую интерпретацию прошлого.
Об этом рассказал Владлен Мараев, историк, автор и ведущий канала "История Без Мифов" в интервью на YouTube-канале "Орестократия".
Также он приводит пример интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Это стало показательным примером того, как Кремль использует историю в политических целях. То есть, значительная часть разговора была посвящена лекции о средневековой Руси и древних источниках.
Особенно ярко подобные факты проявляются в интерпретации таких источников, как "Повесть временных лет", которые в российских заявлениях представляются как единственные и достоверные. Но важно отметить, что этот исторический источник изучается и критикуется учеными уже более двухсот лет и не может считаться абсолютной истиной.
Упрощает манипуляции и тот факт, что большинство зарубежной аудитории плохо знакомы с нашей историей.
Историк подчеркнул, что таким образом формируется удобная интерпретация событий, превращающая сложные исторические процессы в политический инструмент со стороны России.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин использовал 23 февраля ("день защитника отечества") не только для торжеств, но и для формирования нового общественного сигнала о войне против Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого видят в риторике Кремля подготовку к возможным ограниченным мобилизационным мерам.
Как пишет Институт изучения войны, во время церемонии награждения Путин отметил "огромную ответственность" российских военных перед народом и государством. По оценке ISW, повторяющиеся акценты на ответственности и патриотизме это попытка постепенно нормализовать идею новых жертв и подготовить общество к дополнительным призывам резервистов.