Манипуляция прошлым: почему Путин постоянно говорит об истории

Российское руководство продолжает использовать исторические нарративы как инструмент оправдания своих действий. Но при этом они совсем не имеют отношения к реальной истории и являются лишь мифологическими конструкциями, призванными навязать миру имперскую интерпретацию прошлого.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Об этом рассказал Владлен Мараев, историк, автор и ведущий канала "История Без Мифов" в интервью на YouTube-канале "Орестократия".

"Тот факт, что сейчас Мединского снова назначили главой переговорной группы от России, говорит о нежелании договариваться о чем-то, а желание дальше транслировать псевоисторический экскурс", — говорит Мараев.

Также он приводит пример интервью российского главы Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Это стало показательным примером того, как Кремль использует историю в политических целях. То есть, значительная часть разговора была посвящена лекции о средневековой Руси и древних источниках.

Особенно ярко подобные факты проявляются в интерпретации таких источников, как "Повесть временных лет", которые в российских заявлениях представляются как единственные и достоверные. Но важно отметить, что этот исторический источник изучается и критикуется учеными уже более двухсот лет и не может считаться абсолютной истиной.

"Ни один сознательный историк не скажет, что "Повесть временных лет" абсолютно безальтернативный и вполне достоверный источник. Путин идет по такой накатанной схеме — только так и никак иначе. Это выглядит как проповедь, как попытка навязать собственное имперское видение остального мира", — добавил он.

Упрощает манипуляции и тот факт, что большинство зарубежной аудитории плохо знакомы с нашей историей.

"Кто первым расскажет аудитории, которая почти ничего об этом не знает, тот и установит рамку восприятия. Потом изменить ее очень сложно", – объяснил Мараев.

Историк подчеркнул, что таким образом формируется удобная интерпретация событий, превращающая сложные исторические процессы в политический инструмент со стороны России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин использовал 23 февраля ("день защитника отечества") не только для торжеств, но и для формирования нового общественного сигнала о войне против Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), аналитики которого видят в риторике Кремля подготовку к возможным ограниченным мобилизационным мерам.

Как пишет Институт изучения войны, во время церемонии награждения Путин отметил "огромную ответственность" российских военных перед народом и государством. По оценке ISW, повторяющиеся акценты на ответственности и патриотизме это попытка постепенно нормализовать идею новых жертв и подготовить общество к дополнительным призывам резервистов.