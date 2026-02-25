Маніпуляція минулим: чому Путін постійно говорить про історію

Російське керівництво продовжує використовувати історичні наративи як інструмент виправдання своїх дій. Але при цьому вони зовсім не мають відношення до реальної історії і є лише міфологічними конструкціями, покликаними нав’язати світові імперську інтерпретацію минулого.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

Про це розповів Владлен Мараєв, історик, автор та ведучий каналу "Історія Без Міфів", в інтерв’ю на YouTube-каналі "Орестократія".

"Той факт, що зараз Мединського знову призначили головою переговорної групи від Росії, говорить про небажання домовлятися про щось, а бажання далі транслювати псевоісторичний екскурс",- каже Мараєв.

Також він наводить приклад інтерв’ю російського голови Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Це стало показовим прикладом того, як Кремль використовує історію з політичною метою. Тобто, значна частина розмови була присвячена лекції про середньовічну Русь та давні джерела.

Особливо яскраво подібні факти проявляються в інтерпретації таких джерел, як "Повість временних літ", які в російських заявах подаються як єдині та достовірні. Але важливо відзначити, що це історичне джерело вивчається і критикується вченими вже понад двісті років і не може вважатися абсолютною істиною.

"Жоден притомний історик не скаже, що "Повість временних літ" абсолютно безальтернативне і цілком достовірне джерело. Путін йде за такою накатаною схемою — тільки так і ніяк інакше. Це виглядає як проповідь, як спроба нав’язати власне імперське бачення решти світу",- додав він.

Спрощує маніпуляції і той факт, що більшість зарубіжної аудиторії погано знайомі з нашою історією.

"Хто першим розповість аудиторії, яка майже нічого про це не знає, той і встановить рамку сприйняття. Потім змінити її дуже складно",- пояснив Мараєв.

Історик підкреслив, що таким чином формується зручна інтерпретація подій, яка перетворює складні історичні процеси на політичний інструмент з боку Росії.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський диктатор Володимир Путін використав 23 лютого ("день захисника вітчизни") не лише для урочистостей, а й для формування нового суспільного сигналу щодо війни проти України. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), аналітики якого вбачають у риториці Кремля підготовку до можливих обмежених мобілізаційних заходів.

Як пише Інститут вивчення війни, під час церемонії нагородження Путін наголосив на "величезній відповідальності" російських військових перед народом і державою. За оцінкою ISW, повторювані акценти на відповідальності та патріотизмі, це спроба поступово нормалізувати ідею нових жертв та підготувати суспільство до додаткових призовів резервістів.