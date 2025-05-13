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Манипуляторка не выросла: в Госдуме набросились с оскорблениями на Зеленского

В Госдуме дали понять, что Путин не приедет в Стамбул на переговоры с Зеленским

сегодня, 12:23
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Ткачик Олеся

В Госдуме отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.

Манипуляторка не выросла: в Госдуме набросились с оскорблениями на Зеленского

Госдума РФ

В частности, как заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, президент Украины якобы находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы или пытаться манипулировать.

"У Зеленского еще манипуляторка не выросла, чтобы чем-то манипулировать. Есть решение верховного главнокомандующего РФ и он сказал, что мы готовы к переговорам. Шар на их стороне, но никакие ультиматумы, никакие идиотские высказывания ни к чему не приведут, пока они не осознают то, что происходит на земле", — заявил Картаполов.

Он добавил, что Россия продолжает выполнять задачи так называемой "специальной военной операции".

"Не хотят они разговаривать, не надо. Мы будем говорить тем языком, который они лучше понимают и к которому они привыкли, это язык русского штыка", — добавил депутат Госдумы страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что в этот раз Россия не будет искать новые причины, чтобы избежать диалога.

При этом в Госдуме не понимают, почему РФ должна прекращать боевые действия по требованию Киева и его европейских союзников. Также там Заявили, что якобы Зеленский никто и Путин никогда не сядет с ним за один стол переговоров. В РФ заявили, что у Зеленского якобы "руки по локоть в крови" и поэтому диктатор не будет с ним разговаривать.




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Источник: https://tass.ru/politika/23925475
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