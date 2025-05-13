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Ткачик Олеся
В Госдуме отреагировали на предложение президента Владимира Зеленского встретиться с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.
Госдума РФ
В частности, как заявил глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов, президент Украины якобы находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы или пытаться манипулировать.
Он добавил, что Россия продолжает выполнять задачи так называемой "специальной военной операции".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что в этот раз Россия не будет искать новые причины, чтобы избежать диалога.
При этом в Госдуме не понимают, почему РФ должна прекращать боевые действия по требованию Киева и его европейских союзников. Также там Заявили, что якобы Зеленский никто и Путин никогда не сядет с ним за один стол переговоров. В РФ заявили, что у Зеленского якобы "руки по локоть в крови" и поэтому диктатор не будет с ним разговаривать.
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