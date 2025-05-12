Путин никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским: в РФ сделали истерическое заявление

В России продолжаются истерики из-за предложения президента Владимира Зеленского провести личную встреч с кремлевским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая.

Зеленский и Путин

Как заявил зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров, предложение президента Украины является "уловкой".

При этом представитель страны-агрессора не понимает, почему РФ должна прекращать боевые действия по требованию Киева и его европейских союзников. В то же время он заявил, что диктатор Путин трижды объявлял перемирие — сначала энергетическое, затем пасхальное и по случаю 9 мая. При этом Джабаров подчеркнул, что ни одно из них Зеленский не поддержал. Хотя на самом деле это не так. В то же время Россия активно нарушала свои перемирия, устраивая террор Украины и нанося удары по гражданской инфраструктуре.

"Дальше: а кто его приглашал в Стамбул? Кто он такой, чтоб с ним садиться за стол переговоров?" — заявил Джабаров.

Он заявил, что кремлевский диктатор не захочет лично вести переговоры с тем, кто "запятнал свои руки кровью невинных людей" и "предал память о великом подвиге" всего советского народа.

Джабаров добавил, что переговоры в Стамбуле будут вести специально назначенные представители, как это было уже не раз.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать российского диктатора Владимира Путина в Турции в четверг, 15 мая. Кроме того, Зеленский выразил надежду, что в этот раз Россия не будет искать новые причины, чтобы избежать диалога.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Совфеде намекнули, что Путин не поедет в Стамбул на встречу с Зеленским.



