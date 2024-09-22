Российские власти назвали Словакию и Венгрию единственными странами Европейского Союза, политика которых не навязывает "неолиберальные установки, противоречащие традиционным российским ценностям".

РФ определилась с союзниками в ЕС. Фото из открытых источников

Как известно, премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, "навязывающих деструктивные установки, противоречащие российским духовным и нравственным ценностям".

В российский перечень вошли 47 государств и территорий, среди которых почти все страны ЕС, кроме Словакии и Венгрии. В список также вошли Турция и Тайвань (Китай), независимость которого Россия официально не признает.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против того, чтобы оборонные усилия ЕС дублировали или конкурировали с военным Альянсом. Он заявил, что стремление ЕС создать отдельные командные структуры и планируемые силы быстрого реагирования рискует отвлечь ресурсы от НАТО. "Чего ЕС не должен делать, так это начинать строить альтернативные оборонные структуры. Например, интервенционные силы", – сказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяются около 6,5 тысячи добровольцев, рассказал уполномоченный Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец. "Показатели рекрутинга в Cили обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — отметил он.