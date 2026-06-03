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Мария Захарова отреагировала на обстрел пассажирского автобуса в Енакиево

Реакция Москвы на обстрел в "ДНР": Захарова требует от международного сообщества осудить атаку на гражданский автобус

3 июня 2026, 17:41
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Недилько Ксения

Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова выступила с резким заявлением об обстреле рейсового пассажирского автобуса "Москва-Симферополь", который состоялся утром 3 июня в центре временно подконтрольного России города Енакиево. Дипломатка безоговорочно возложила ответственность за атаку на украинскую сторону, назвав инцидент очередным актом террора.

Мария Захарова отреагировала на обстрел пассажирского автобуса в Енакиево

Мария Захарова. Фото: МИД рф

"Киевский режим снова показал свою бесчеловечную нацистскую сущность, совершив очередное циничное и кровавое преступление", — утверждает представитель российского внешнеполитического ведомства.

По приведенным в публикации данным, в результате атаки транспортное средство выгорело дотла. Сообщается о якобы семи погибших пассажирах и одиннадцати раненых, среди которых один ребенок. Следственный комитет России уже отреагировал на событие, официально открыв уголовное производство по статье о террористическом акте для установления всех деталей и причастных лиц. Захарова добавила, что после удара над местом происшествия якобы были зафиксированы украинские разведывательные беспилотники, осуществлявшие фиксацию последствий.

"Решительно осуждаем этот террористический акт. Выражаем искренние глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", — отметила она.

Представитель МИД РФ также провела параллели с событиями Второй мировой войны, заявив, что украинские власти пытаются выместить бессильную злобу на гражданских из-за неудач на фронте. По ее мнению, аналогично действовало более 80 лет назад немецко-фашистские захватчики во время отступления. В завершение Захарова обратилась к иностранным партнерам и СМИ с требованием не игнорировать этот инцидент.

"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево. Замалчивание этого преступления Киева... равносильно одобрению человеконенавистнической политики режима Зеленского", — резюмировала российская чиновница.

Напомним, вчера ночью оккупанты нанесли массированную атаку по Украине, в результате которой погибли 24 человека, еще более 200 человек получили ранения.



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