Марія Захарова відреагувала на обстріл пасажирського автобуса в Єнакієвому

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова виступила із різкою заявою щодо обстрілу рейсового пасажирського автобуса "Москва-Симферополь", який відбувся вранці 3 червня в центрі тимчасово підконтрольного Росії міста Єнакієве. Дипломатка беззастережно поклала відповідальність за атаку на українську сторону, назвавши інцидент черговим актом терору.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Київський режим знову показав свою нелюдську нацистську сутність, скоївши черговий цинічний і кривавий злочин", — стверджує речниця російського зовнішньополітичного відомства.

За наведеними у публікації даними, внаслідок атаки транспортний засіб вигорів дотла. Повідомляється про нібито сімох загиблих пасажирів та одинадцятьох поранених, серед яких є одна дитина. Слідчий комітет Росії вже відреагував на подію, офіційно відкривши кримінальне провадження за статтею про терористичний акт для встановлення всіх деталей та причетних осіб. Захарова додала, що після удару над місцем події нібито було зафіксовано українські розвідувальні безпілотники, які здійснювали фіксацію наслідків.

"Рішуче засуджуємо цей терористичний акт. Висловлюємо щирі глибокі співчуття родинам загиблих і бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим", — зазначила вона.

Представниця МЗС РФ також провела паралелі з подіями Другої світової війни, заявивши, що українська влада намагається вимістити безсилу злобу на цивільних через невдачі на фронті. На її думку, аналогічно діяли понад 80 років тому німецько-фашистські загарбники під час відступу. На завершення Захарова звернулася до іноземних партнерів та медіа з вимогою не ігнорувати цей інцидент.

"Закликаємо всі відповідальні уряди, профільні міжнародні структури та незалежні ЗМІ рішуче засудити жорстокий теракт в Єнакієвому. Замовчування цього злочину Києва... рівносильне схваленню людиноненависницької політики режиму Зеленського", — резюмувала російська посадовиця.

Нагадаємо, учора вночі окупанти завдали масованої атаки по Україні, внаслідок якої загинуло 24 людини, ще понад 200 людей отримали поранення.