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Масштабная атака дронов на Москву: что полностью разрушено

"Громкая ночь" выдалась в Москве и Подмосковье

сегодня, 06:50 comments2302
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Кравцев Сергей

В Москве прошедшая ночь выдалась крайне тревожной, раздавались взрывы на фоне работы ПВО из-за беспилотников. В результате воздушной атаки в Зеленограде произошел пожар на территории технопарка, здание его было серьезно повреждено. Об этом говорится в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Масштабная атака дронов на Москву: что полностью разрушено

Атака на Москву. Фото: из открытых источников

Интересно, что об "отражении" атаки дронов, которые "летели на Москву", мэр столицы страны-агрессора рассказывал практически всю ночь.

По словам Собянина, всего ситами и средствами ПВО якобы было сбито 33 беспилотника.

При этом Сергей Собянин указал, что предварительно "серьезных повреждений и пострадавших нет", и что "на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Также он сделал такое же сообщение о последствиях с уточнением по Зеленограду, который является одним из двенадцати округов столицы страны-агрессора. Он полностью расположен за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги, в 37 км к северо-западу от центра Москвы.

Зеленоград (состоит из 5 районов), считают главным научно-производственным центром российской электроники и микроэлектроники.

В сети уже появились кадры, на которых зафиксированы моменты пролета беспилотников в небе Москвы, взрыв БПЛА, очевидно в результате работы ПВО, а также момент падения дрона на территорию технопарка "Элма", последующим взрывом и пожаром.

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