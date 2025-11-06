Масштабная диверсия в РФ: в ГУР раскрыли подробности операции

Движение сопротивления "Свобода России" провело серию диверсий на территории государства-агрессора, уничтожив десятки локомотивов, которые использовались для перевозки вооружения и боеприпасов в войне против Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Масштабная диверсия в РФ. Фото: из открытых источников

Движение сопротивления путинскому режиму "Свобода России" провело серию успешных операций против логистической инфраструктуры противника.

"Повстанцы "Свободы России" активно действуют с начала полномасштабной войны и сейчас является одним из крупнейших и самых эффективных движений сопротивления на территории РФ". — отметили в украинской разведке.

По информации разведки, целью ударов стали локомотивы, которые московиты используют для поставки вооружения, боеприпасов и техники в ходе боевых действий против Украины.

"Зажигательные коктейли партизан испепелили системы управления и электроснабжения десятков машин, которые обеспечивали перевозки военных грузов. Удары существенно замедлили перемещение вражеских ресурсов и повлияли на стабильность обеспечения подразделений армии РФ на фронте", — добавили в ГУР Минобороны.

Читайте также на портале "Комментарии" — во временно оккупированном Донецке после тщательной многомесячной подготовки удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска ударных дронов-камикадзе типа "Шахед". Об этом у себя в Telegram сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

В частности, благодаря совместной операции ССО, ракетных войск и артиллерии Украины и бригадной разведки 414 отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птахи Мадяра" удалось уничтожить базу хранения, комплектования и запуска "шахедов", которая располагалась на временно оккупированной территории Донецкого аэропорта.



