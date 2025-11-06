Масштабна диверсія в РФ: у ГУР розкрили подробиці операції

Рух опору "Свобода Росії" провів серію диверсій на території держави-агресора, знищивши десятки локомотивів, які використовувалися для перевезення озброєння та боєприпасів у війні проти України. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Масштабна диверсія в РФ. Фото: з відкритих джерел

Рух опору путінському режиму "Свобода Росії" провів серію успішних операцій проти логістичної інфраструктури супротивника.

"Повстанці "Свободи Росії" активно діють з початку повномасштабної війни і зараз є одним із найбільших та найефективніших рухів опору на території РФ". — зазначили в українській розвідці.

За інформацією розвідки, метою ударів стали локомотиви, які московити використовують для постачання озброєння, боєприпасів та техніки під час бойових дій проти України.

"Запальні коктейлі партизанів спопелили системи управління та електропостачання десятків машин, які забезпечували перевезення військових вантажів. Удари суттєво уповільнили переміщення ворожих ресурсів та вплинули на стабільність забезпечення підрозділів армії РФ на фронті", — додали в ГУР Міноборони.

Читайте також на порталі "Коментарі" – у тимчасово окупованому Донецьку після ретельної багатомісячної підготовки вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Про це у себе в Telegram повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

Зокрема, завдяки спільній операції СЗГ, ракетних військ та артилерії України та бригадній розвідці 414 окремої бригади ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра" вдалося знищити базу зберігання, комплектування та запуску "шахедів", яка розташовувалась на тимчасово окупованій території Донецького аеропорту.



