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Масштабные потери в армии: российская сенаторка разоблачила реальные цифры

Людмила Нарусова неожиданно раскрыла реальные потери РФ в войне против Украины

4 марта 2022, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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Представительница Совета федерации РФ Людмила Нарусова, присутствуя на заседании одного из комитетов верхней палаты парламента, обнародовала данные о реальных потерях России в войне против Украины. Об этом информируют представители канала "Настоящее Время" в YouTube.

Масштабные потери в армии: российская сенаторка разоблачила реальные цифры

Людмила Нарусова (фото из открытых источников)

По словам Нарусовой, день назад, из района боевых действий на украинской территории были выведены срочники. Их заставляли подписать контракты или делали это за них. При этом, из роты, где насчитывалось сто живых военных, уцелели только четыре человека.

Российский политик недавно с отрицательной стороны оценила внедрение военной цензуры для российских СМИ. При этом Людмила Нарусова еще раньше была против, чтобы использовать российские войска за пределами страны.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что американский сенатор в прямом эфире призвал "убрать" Путина. Украину после того, как на нее напала Российская Федерация, поддерживает множество стран и направляет как военную, так и гуманитарную помощь. Мировые лидеры призывают Путина остановить войну, а сенатор США Линдси Грэм в прямом эфире заявил, что россияне должны устранить своего вождя. Сенатор на канале Fox комментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Украине и во время трансляции кадров войны, в частности, обстрелов, ведущих у Запорожской АЭС, призвал россиян "убрать" Владимира Путина. Он отметил, что таким поступком они окажут большую услугу всему человечеству. По его словам, единственный способ остановить это дерьмо – это если кто-то в России уберет этого парня. Вы предоставите большую услугу своей стране и всему миру.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=s4JdzZibn60&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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Обсуждения

Зеленский

сегодня, 09:34

я буду защищать украину до последнего украинца, пока вы все не передохните, Сало Украине

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